Wieso wird keine Zivilcourage gezeigt?

Zur Veranstaltung der AfD mit Beatrix von Storch in Bürstadt:

Wieso gibt die Stadt Bürstadt dieser ausländerfeindlichen, menschenverachtenden, rechtsradikalen, zu Gewalt aufrufenden Person eine Bühne? Andere Gemeindeverwaltungen schaffen doch auch, dies abzulehnen. Was ist nur mit der Bürgerstadt mit Herz los? Warum wird hier keine Zivilcourage gezeigt?

Also ich werde dort stehen – friedlich, mit Mund-Nasen-Schutz und mit einem Plakat in der Hand, worauf meine Meinung steht! Und übrigens, ich besuche auch die Veranstaltung zum Aufpolieren der Stolpersteine am Samstag um 14 Uhr an der Kirche St. Michael in Bürstadt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.09.2020