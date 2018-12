Zwei Herren, in Bronze gegossen

Paradoxer geht es kaum. Unter der Überschrift: "Zwei, die nicht gut miteinander können", leuchtet ein Foto, das das Gegenteil ausstrahlt.

Ich stelle mir vor: es ist keine Fotografie, sondern Schicht um Schicht in Öl angelegt - allein der Trocknungsvorgang dauerte Monate, oder als Holzschnitt tief gekerbt in Linde, oder - nach mühseligem mehrfachem Umformungsprozess - in Bronze gegossen, so, wie die Spargelerzählskulptur vor unserem Dom. Was geschähe in den beiden Herren, wenn sie sich so "auf ewig dokumentiert" wiederfänden?

Immerhin ist das digitale Bild ein noch nicht gelöschter Beweis im Archiv des "Südhessen Morgen". Wie gut!!!

Ein Beweis wofür? Was sagt es aus? Da gibt sich die zierliche Hand von Jens Klingler mit Vertrauen in die sie voll umschließende Rechte von Gottfried Störmer, die das Vertrauen nicht nur zu erwidern scheint, sondern bekräftigt. Die Blicke der beiden Politiker bleiben nicht an- oder ineinander hängen, sondern gehen in die Weite. Dort sehe ich uns als Lampertheimer Bürger. Um die gelockerten Lippen spielt ein vorsichtiges Lächeln. Weder Fußangeln noch Hintertürchen sind sichtbar. Was kommt bei dem Betrachter an?

Von den Händen geht eindeutig ein Entschluss zur Gemeinsamkeit aus, von den Gesichtern die Hingabe an ein Wagnis. Dass nicht jedes Wagnis gelingen kann, liegt in der Natur des Begriffs.

Als Lampertheimer Bürgerin wünsche ich mir allerdings, dass der Wille zur Entschlossenheit zur gemeinsamen Politik zum Wohle der Stadt niemals nur ein Lippenbekenntnis einer ersten Wahlstunde ist, sondern dass beim Hand-in-Hand-eln im Vordergrund das Ringen um das Gelingen in der Lösung des unbekannten Neuen steht und nicht der Kampf gegeneinander oder gar um den persönlichen Erfolg. Wir Bürger setzen auf Aufrichtigkeit, wenn wir schon den Weg nicht scheuen über die holprigen Gehsteige zur Wahlurne, und nicht auf eingeplante Hintertürchen und Fußangeln.

In diesem Sinne wünsche ich unseren Politikern einen mutigen Start ins neue Jahr nach Verlassen der ausgefahrenen Einbahnstraßen und vertraue in beider Willen und Fähigkeiten.

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.01.2016