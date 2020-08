0:2 im Test – VfR sucht seine Form

Bürstadt.Noch befindet sich Fußball-Kreisoberligist VfR Bürstadt nicht im Pflichtspielmodus. Das war bei der 0:2-Heimniederlage im Vorbereitungsspiel gegen Türkgücü Darmstadt deutlich zu erkennen. Die Elf aus Darmstadt wird vom ehemaligen Bürstädter Spieler Aydin Kurt trainiert und stieg dreimal in Folge auf. Cihat Cakmak traf in der 16. Minutezum 0:1, das vorentscheidende 0:2 durch Ertugrul Türksoy fiel in der 65. Minute. „Nach den Ausfällen von Dennis Böck, Noel Jurek, Alaa Alhamo und Bilen Yagiz wusste ich, dass es für uns schwer werden würde. Die Niederlage ist auch deswegen verdient, weil uns einfach die Kraft gefehlt hat“, sagte Bürstadts neuer Trainer Daniel Böck. hias

