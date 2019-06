0:6 – Bürstadt geht unter

Bürstadt.Für den TC Bürstadt verläuft die diesjährige Medenrunde nach der ersten Saisonhälfte enttäuschend. Nachdem der Damenvierer und das zweite Herrenteam sieglos in die spielfreie Zeit gegangen waren, bleibt auch das Bezirksoberliga-Herrenquartett ohne Erfolg. Im letzten Match vor der zweimonatigen Sommerpause hatte der Vierer um Kapitän Tobias Klingler zwar auf den ersten Sieg gehofft, im Heimspiel gegen den GSV Gundernhausen setzte es aber eine 0:6-Klatsche.

Dass es für die Bürstädter schwer werden würde, war bereits im Vorfeld klar. Neben Spitzenspieler Daniel Stumpf fehlte auch Sebastian Keil im Kader. Dafür rückten Fabian Kissel und Constantin Meyer auf.

Frühe Entscheidung

Bereits in den Einzeln war Gundernhausen zu stark für das Bürstädter Team. Alle vier Partien gingen in je zwei Sätzen an den GSV. Lediglich im ersten Doppel war es spannend. Nachdem Dominik Butz und Tobias Klingler den ersten Satz noch mit 6:3 gewonnen hatten, mussten sie den zweiten im Tiebreak abgeben. Nach einem 5:10 im Champions-Tiebreak blieb den Bürstädtern der Ehrenpunkt verwehrt.

Mit der dritten Niederlage in diesem Jahr rutschten die Bürstädter einen Tabellenplatz nach hinten und müssen die Sommerpause auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bezirksoberliga verbringen. rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.06.2019