1. FC Köln erweist sich als eine Nummer zu groß

Köln/Lampertheim.Sie waren bestens vorbereitet – und hatten nichts dem Zufall überlassen. Zu einem Punkt im Spitzenspiel der 3. Bundesliga Nord hat es für die Tischtennis-Herren des TTC Lampertheim allerdings nicht gereicht. Mit 2:6 musste sich der Tabellenzweite aus der Spargelstadt bei Tabellenführer 1. FC Köln geschlagen geben.

60 Fans hatten die TTC-Mannschaft ins Rheinland begleitet – eigens für das Top-Match gegen den Zweitliga-Absteiger aus Köln hatte der Lampertheimer Tischtennis-Club einen Reisebus gemietet. An der Unterstützung hat es vor 290 Zuschauern in der Turnhalle des Apostelgymnasiums in Köln-Lindenthal nicht gelegen. „Die Halle war rappelvoll. So eine Atmosphäre muss man einmal erlebt haben. Wie wir mit unseren Fangesängen in die Halle marschiert sind, war grandios“, bedankte sich TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend bei den mitgereisten Anhängern.

Sportlich konnte das TTC-Quartett, das in der bisherigen Saison mit spektakulärem Tischtennis zu begeistern wusste, nicht ganz mithalten. Nach dem 2:2-Pausenstand trennte sich die Spreu vom Weizen, der Herausforderer aus Südhessen musste sich dem turmhohen Favoriten beugen. „Bis zur Pause war es ein grandioses Spiel. Auf den Positionen drei und vier war Köln an diesem Tag aber eine halbe bis eine Klasse besser als wir. Das muss man fair anerkennen. Es war hinterher auch keiner traurig. Wir haben alles gegeben“, hielt van gen Hassend fest.

Udra verlängert

Nach dem Spiel ging der TTC-Boss fair auf die Kölner zu. „Ich habe ihnen zu dieser bärenstarken Leistung, zum Sieg sowie zu Aufstieg und Meisterschaft gratuliert. Mit dieser Mannschaft wird Köln in Liga zwei keine Abstiegssorgen haben“, meinte van gen Hassend. Rechnerisch ist nichts fix, doch mit 24:2 Punkten haben die ungeschlagenen Rheinländer das Tor zur Zweiten Liga ganz weit aufgestoßen. Hertha BSC (17:7 Punkte), Lampertheim (16:6) und Union Velbert (16:8) können höchstens auf die Relegation spekulieren.

Eine Aufstiegsrunde ist aktuell nicht vorgesehen – könnte jedoch laut van gen Hassend noch eingeführt werden. Das hängt vor allem davon ab, ob ein Erst- oder Zweitligist zurückzieht. „Es wird gemunkelt, aber wir sind schon froh darüber, dass wir im dritten Jahr in der 3. Bundesliga spielen dürfen. Das passt“, gibt sich van gen Hassend bescheiden. Mit Alfredas Udra, der Kölns Spitzenmann Jakub Kosowski in drei Sätzen (14:12, 11:7, 11:6) besiegte, konnte sich der TTC auf eine Zusammenarbeit über die laufende Spielzeit hinaus einigen. Das gab van gen Hassend auf Nachfrage bekannt. „Der ein oder andere wird uns sicher verlassen. Das sind junge, ambitionierte Spieler, die irgendwann Bundesliga spielen wollen“, sprach der TTC-Vorsitzende dahingehend vom „normalen Lauf der Dinge“. Im Doppel mit Nick Tio musste sich Udra gegen Köln nach dem fünften Satz geschlagen geben. Andrei Putuntica/Istvan Molnar hatten, ebenfalls in einem Fünf-Satz-Match, für das temporäre 1:1 gesorgt.

Nationale Meisterschaften

Am kommenden Wochenende hat Lampertheims „Erste“ spielfrei. Die europäischen TTC-Cracks – der Litauer Udra, der Moldauer Putuntica und der Ungar Molnar – sind derweil bei ihren nationalen Meisterschaften im Einsatz. Diese sind von der Europäischen Tischtennis Union (ETTU) für das erste März-Wochenende vorgesehen.

Am 16. und 17. März erwartet die Südhessen dann ein doppelter Auswärtsspieltag. Es geht zum Vorletzten TSV Schwarzenbek (6:20 Punkte) und zum Sechsten SV Siek (11:11) nach Norddeutschland. Die Entscheidung im Rennen um Platz zwei fällt wohl am letzten März-Wochenende. Da holen die TTC-Herren zunächst ihr Match beim Fünften TTC Herne nach. Tags darauf geht es zu Hause gegen Hertha BSC.

