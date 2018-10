13-Tore-Spektakel in Biblis

Ried.Die zweite Mannschaft der Bürstädter Eintracht bleibt im Aufstiegskampf der Fußball-C-Liga in Lauerstellung. Mit einem 9:4 (4:1)-Erfolg beim FV Biblis II kletterte die Gruppenliga-Reserve auf Rang fünf. Für die Bibliser war es die sechste Niederlage in Serie. An der Tabellenspitze blieb alles beim Alten. Primus SG Hüttenfeld wahrte mit einem 5:2 (3:2) bei der TSV Auerbach II das Drei-Punkte-Polster auf Verfolger Italia Bensheim (2:1 in Zwingenberg). Birlikspor Biblis unterlag im Kellerduell mit 2:4 (0:2) beim SV Schwanheim. Schlusslicht SV Bobstadt verlor zu Hause mit 2:4 (0:2) gegen den FC Ober-Abtsteinach II.

Auerbach II – Hüttenfeld 2:5

Eine Woche nach der ersten Niederlage rehabilitierte sich Hüttenfeld mit einem Dreier in Auerbach. „Wir sind früh in Rückstand geraten. Da hatte noch die Körperspannung gefehlt“, erklärte sich SGH-Trainer Jury Mai das schnelle 0:1 durch Eldin Ramic (3.). Mit einem Volleykracher aus 25 Metern glich Kevin Rathgeber aus (8.), ehe die TSV-Reserve durch eine „zweifelhafte Entscheidung des Schiedsrichters“ (Mai) zu einem Strafstoß kam, den Dzevad Mehidic zum 1:2 verwandelte (11.). „Das Foul fand drei Meter vor dem Sechzehner statt“, bemängelte Mai, merkte aber an: „Auch unser Elfmeter zur 3:2-Führung war keiner.“ Rathgeber, der zuvor schon das 2:2 erzielt hatte (30.), nahm das Geschenk dankend an (45.). In der Schlussphase legten Joker Ibrahim Kanaou (77.) und Rathgeber (89./jetzt 19 Saisontore) das 4:2 und 5:2 nach.

FV Biblis II – Et. Bürstadt II 4:9

Ried-Derbys, in denen 13 Tore fallen, sind für Biblis II nichts Neues mehr. Seit dem letzten Mal – im September schoss die Elf von Trainer Sven Sauer den SV Bobstadt mit 13:0 ab – holte die Bibliser A-Liga-Reserve allerdings keinen Punkt mehr. Für die Gäste ging es dagegen weiter bergauf. Nach einem schwachen Saisonstart holte die Gruppenliga-Reserve zuletzt 21 von 24 möglichen Zählern. In der Torfolge gab es am Samstagnachmittag nur eine Konstante: Nach dem 1:0 durch Anthony Staudigl (6.), dem das 2:0 durch Mergim Dzackaj (10.) folgte, blieb die Führung stets in Bürstädter Händen. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Biblis‘ Sehmus Tanriverdi (17.) zog Bürstadt II dank der Treffer von Dzackaj (36.), Daniel Patti (40.) und Staudigl (55.) auf 5:1 davon. Doch Gökhan Berktas (62.) und zwei Mal Tanriverdi (65./68.) brachten die Bibliser innerhalb von sechs Minuten wieder auf 4:5 heran. Lukas Berg (69./81.), Deniz Reiter (80.) und Patti (88.) gestalteten das Endergebnis deutlich.

Schwanheim – Birlik. Biblis 4:2

„In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile, in der zweiten Hälfte ist Biblis stärker geworden“, fand SVS-Abteilungsleiter Harald Möller. Die Partie begann mit einem Elfmeter für Birlikspor, doch Schwanheims Torwart Patrick Iger wehrte den Versuch von Özgür Yilmaz ab (1.). Hinterher stellten Kamil Kowalczyk (19.), Doppelpacker Thomas Pisarski (22./57.) und Konstantin Poschlod (55.) auf 4:0. Für Biblis traf Ercan Yildiz doppelt (61./88.).

Bobstadt – Ober-Abtst. II 2:4

Trotz personeller Engpässe gestaltete Bobstadts 13-Mann-Kader (zwei Punkte) seine Heimpartie lange spannend. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 15.10.2018