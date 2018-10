16:0 – Bürstadt II schießt den SV Bobstadt ab

Ried.Im Bürstädter Derby am 13. Spieltag der Fußball-C-Liga hat die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt ihr Torverhältnis deutlich aufgebessert. Im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Bobstadt hieß es 16:0 (8:0) nach 90 Minuten, die sich alles andere als einseitig gestalteten. Der FV Biblis II beendete im Ortsduell gegen Birlikspor seine Niederlagenserie und setzte sich mit 5:3 (2:2) durch. Bereits am Samstag verteidigte die SG Hüttenfeld Platz eins souverän. Gegen den SV Zwingenberg holte die Elf von Trainer Jury Mai einen 2:0 (1:0)-Heimerfolg.

Et. Bürstadt II – SV Bobstadt 16:0

Vor dem Stadtduell mit Bobstadt (zwei Punkte) stellte die Eintracht-Reserve mit Hammelbach/Scharbach die drittstärkste Offensive der C-Klasse. Jetzt stellt die Elf von Spielertrainer Amir Nur mit 55 Treffern den besten Angriff vor Primus Hüttenfeld (49) und Gras-Ellenbach (45). Sieben Bürstädter trugen sich in die Torschützenliste ein: Der Ex-Bobstädter Mergim Dzackaj (6./ Elfmeter, 38., 47., 54., 89.) traf fünf Mal, Kapitän Daniel Patti (4./Elfmeter, 12./Elfmeter, 51.) und Routinier Valon Bajrami (33., 44., 72.) erzielten je drei Tore. Einen Doppelpack schnürte Anthony Staudigl (29./60.), Nikos Theodoridis (22.), Matthias Wegerle (84.) und Timur Turan (85.) waren je einmal zur Stelle.

„Wir haben fast jede Torchance genutzt“, erklärte Nur. Bobstadts Trainer Mirco Geschwind erklärte: „Ich muss mich bei den AH-Spielern bedanken, die den Kopf hingehalten haben. In der Abwehr war das desolat von uns. Wir hatten aber auch acht hundertprozentige Torchancen, bei denen wir teilweise alleine auf den Torwart zulaufen. Ich gebe hier nicht auf und hoffe, dass die Jungs weiter mitziehen.“

SV Hüttenfeld – Zwingenberg 2:0

Am Samstagabend stieg das Oktoberfest der SG Hüttenfeld – die erste Mannschaft konnte nach dem zwölften Sieg im 13. Punktspiel ausgelassen feiern. „Das Ergebnis ist nicht so hoch, aufgrund der Spielanteile ist unser Sieg aber hochverdient“, fand Trainer Jury Mai: „Zwingenberg hat kompakt mit zehn Mann hinten drin gestanden und nichts für die Offensive gemacht. Dadurch war es für uns schwer, Chancen zu kreieren.“ Für die zwei spielentscheidenden Ausnahmen sorgten Patrick Bleiziffer (18.) und Tobias Lerchl (55.). Positiv aus SGH-Sicht: Am Sonntag trennten sich der Zweite Italia Bensheim (31) und der Dritte Gras-Ellenbach (29) 1:1.

Birlikspor Biblis – FV Biblis II 3:5

Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge verbuchte Biblis II (jetzt 13 Punkte) ausgerechnet im Derby gegen den Vorletzten Birlikspor (6) seinen vierten Saison-Dreier. Damit verließ das Team von Spielertrainer Sven Sauer wieder die Abstiegsplätze. „Es war ein Derby, wie man es sich vorstellt“, sprach Sauer von einem fairen und chancenreichen Spiel. Der 32-Jährige selbst erlebte ein denkwürdiges Ortsduell: Er begann als Torwart, musste zunächst angeschlagen raus, stellte sich später mangels Alternativen wieder als Feldspieler auf (80.) – und traf per Lupfer zum 5:3-Endstand (85.). In der 16. Minute hatte Norman Krebs eine Flanke von der Eckfahne zum kuriosen 1:1 an den langen Pfosten gezimmert. Sehmus Tanriverdi traf dreimal (25./65./70.). Für Birlik waren Mohammed Ekin beim 1:0 und 2:2 (10./40.) sowie Oktay Tursun (55.) beim 3:2 erfolgreich. cpa

