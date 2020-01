3:3 im Mannheimer Duell

Ketsch.Der Außenseiter VfR Mannheim hat den SV Waldhof beim Sparkassen-Cup geärgert und sich am Freitagabend dank des 3:3-Unentschieden einen Punkt im Stadtduell erkämpft.

Angefeuert von seinem lautstarken Anhang drehte der Fußball-Drittligist beim zweitägigen Hallenturnier in der Ketscher Neurotthalle den frühen Rückstand zum zwischenzeitlichen 2:1. Arianit Ferati und Mete Celik trafen für die Blau-Schwarzen. Aber der VfR ließ sich nicht abschütteln und ging seinerseits wieder in Führung, ehe Florian Flick den Schlusspunkt setzte. Im zweiten Spiel setzte sich der Waldhof deutlich mit 4:1 gegen den ASC Neuenheim durch und bastelt damit weiter an seinem Ziel.

Celik sagte: „Wir sind gut reingekommen und wollen den Pokal.“ Am Samstag geht es um 14 Uhr mit der Partie Spvgg 06 Ketsch gegen den SV Sandhausen II weiter. mjw

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.01.2020