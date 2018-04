Anzeige

SG Riedrode II – Reichenb. II 3:1

Nach dem sehenswerten 1:0 durch Johannes Klotz (46.) blieb die Partie lange offen. Allerdings hatten sich die Gäste mit einer Gelb-Roten (66.) und einer Roten Karte nach versuchtem Ellbogenschlag (70.) quasi selbst aus dem Spiel genommen. Am Ende ging es schnell: SG-Erstmannschaftstrainer Andreas Keinz schloss einen Sololauf zum 2:0 (87.) und einen weiteren Angriff nach Vorlage von Klotz zum 3:0 (90.) ab. Reichenbachs Dalibor Blazevic verkürzte auf 1:3 (90.+2).

Türkspor – Hüttenfeld 4:0

„In der Höhe war die Niederlage ein oder zwei Tore zu hoch. Es war lange ein typisches 0:0-Spiel, aber wir haben wohl selbst nicht daran geglaubt, irgendwas zu holen“, erklärte SGH-Trainer Marco Falkenstein, der „Tacheles“ ankündigte: „Uns haben in der Rückrunde zu viele Spieler im Stich gelassen, da habe auch ich auf die falschen Pferde gesetzt. Ende nächster Woche wird eine Entscheidung fallen, was meine Person angeht.“ Kurios: Laut Falkenstein wurden die Hüttenfelder, die ohne Kevin Rathgeber und Andreas Rünger (beide verletzt) auskommen mussten, erst eine halbe Stunde vor dem Anpfiff in die Gästekabine gelassen. „Wahrscheinlich waren das taktische Spielchen. Wir haben uns nicht provozieren lassen“, so der SGH-Trainer.

Hammelb./Schar. – FV Biblis II 1:0

„Das war ein Sommerkick. Wir hatten mehr Chancen, aber Biblis hätte genauso noch zwei Tore schießen können“, sagte Hammelbachs SoMa-Leiter Jürgen Pleiner zum eher mauen Niveau der Begegnung, die durch ein frühes Tor von Steffen Impe entschieden wurde (16.). Die Bibliser Reserve hat jetzt unaufholbare 17 Punkte Rückstand auf Relegationsplatz zwölf. cpa

