7:0 – FSG fegt Nauheim weg

Ried.Die FSG Riedrode hat in der Fußball-Gruppenliga ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der 7:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Nauheim war für die noch ungeschlagene Mannschaft von Duro Bozanovic und Andreas Keinz der dritte Sieg im vierten Spiel. Die zweite Niederlage in Folge kassierte Eintracht Bürstadt. Nach dem 1:4 (1:3) bei Spitzenreiter SG Langstadt/Babenhausen bleibt die Elf von Trainer Benjamin Sigmund bei vier Punkten stehen.

Riedrode – Nauheim 7:0

„In der Halbzeit hätte sich keiner hier erträumen lassen, dass dieses Spiel 7:0 ausgeht“, räumte FSG-Trainer Andreas Keinz nach Abpfiff ein. 54 Minuten hatten die 220 Zuschauer auf den ersten Treffer der Partie warten müssen. Dann spielte FSG-Kapitän Tomislav Tadijan einen Pass in die Schnittstelle und Vincenzo Lucchese vollendete zur 1:0-Führung. „In der zweiten Halbzeit war mehr Bewegung bei uns drin, wir haben schneller kombiniert. Hinzu kam, dass wir bis auf eine oder zwei Möglichkeiten alle Chancen genutzt haben“, sagte Keinz. Es blieb eine Randnotiz, dass die beste Torgelegenheit in Hälfte eins dem SVN gehörte. Fabio de Leo traf nach einer halben Stunde die Latte. „In der ersten Halbzeit waren wir zu statisch, da haben wir zu viel Standfußball gespielt“, monierte Riedrodes Coach. Luccheses 1:0 war die Ouvertüre zu einem 38-minütigen Spektakel.

In Minute 59 kombinierte sich die FSG toll durch: Nach einem Diagonalpass von Timo Seyfried legte Sinisa Pitlovic für Tadijan ab – 2:0. Das 3:0 erzielte Seyfried vom Punkt (75./Handelfmeter). Beim 4:0 legte Lucchese nach schönem Konter quer für Pitlovic (76.). Es ging im Minutentakt weiter: Maxi von Dungen bediente Lucchese – 5:0 (77.). Dann rannte Nils Schwaier auf links allen davon – 6:0 (85.). Der Schlussakt zum 7:0 war Tadijan nach Zuspiel von Lucchese vergönnt (90.+2).

Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfängt Riedrode die punktlose SKV Büttelborn (9:17 Tore). Für die FSG (zehn Punkte) soll im vierten Heimmatch der vierte Dreier her. „Wir müssen von Anfang an wach sein“, warnte Keinz: „Im letzten Jahr haben wir zweimal gegen Büttelborn verloren.“ Mit Henrik Wegerle, Mario Basyouni, Oliver Schrah und Marvin Dell melden sich vier Mann zurück, die am Sonntag fehlten.

Lang./Bab. – Et. Bürstadt 4:1

Drei Tage nach dem 0:4 beim VfR Groß-Gerau fing sich die Eintracht, die in den ersten zwei Partien ohne Gegentor geblieben war und vier Punkte holte, die nächste Klatsche. „So unterlegen, wie es das Ergebnis ausdrückt, waren wir nicht“, sagte Bürstadts Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher: „Wir bestrafen die Fehler, die der Gegner macht, nicht. Umgekehrt bestrafen unsere Gegner jeden Fehler sofort.“ In Minute 18 ließ die Sigmund-Elf Lucas Sitter nach einer Ecke völlig frei. Der SG-Spieler köpfte aus fünf Metern zum 0:1 ein. Zehn Minuten später traf Fulbert Amouzouvi aus „sehr spitzem Winkel“ zum 0:2 ins lange Eck (28.) – ein Treffer, mit dem Haßlöcher bis zum Abschluss gar nicht rechnete. „Ein bisschen unerklärlich und kurios“, meinte Bürstadts Sportchef. Xhino Dushaj verkürzte auf 1:3 (32.). Den 1:3-Pausenstand durch Alexander Haberkorn (45.+1) nannte Haßlöcher eine Kopie des 0:1: „Es war dasselbe in Grün.“ Danach kam eine andere Eintracht aufs Feld. „Wir sind mit Schwung aus der Kabine gekommen und haben den Gegner vor echte Probleme gestellt“, fand Haßlöcher. Doch nach den vielen Fehlern in der Defensivarbeit schwächelte jetzt die Offensive. Erst vergab Andre Bandieramonte vor leerem Tor, dann blieb Riccardo Presti in bester Lage erfolglos. „Wir hatten gute Spielzüge drin und haben uns nie hängengelassen. Aber die Geschenke, die wir verteilt haben, sind nicht gruppenligatauglich“, erklärte Haßlöcher. Primus Langstadt/Babenhausen (zwölf Punkte) verschoss einen Elfmeter (65., Pfosten). Wenig später konnte Eintracht-Keeper Eric Kamprath den Erstversuch noch abwehren, dann schob Oualid Bejaoui unbedrängt zum 1:4 ein (72.).

Bürstadt empfängt am Mittwoch (19.30 Uhr) den Letzten Hassia Dieburg (1:14 Tore). „Es ist egal, wer kommt. Wir müssen nach zwei Spielen mit acht Gegentoren nur auf uns schauen“, betonte Haßlöcher. Alex Lehmann fällt weiter aus, Stammkeeper Jannik Hüter und Maxi Hödl sind fraglich.

