A-Liga-Kader kaum verändert

Bürgermeisterwahl Lampertheim

Marco Steffan: „Ich bin der richtige Mann“

„Machbares in Lampertheim möglich machen": So beschreibt Marco Steffan seine Motivation zur Kandidatur um den Posten des Bürgermeisters. Am Donnerstag, 14. Februar, hat der Immobilienmakler das Geheimnis gelüftet und sich als ...