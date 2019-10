Abdelkarim Lebsir rettet Punkt

Viernheim.In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, Mannheim haben sich die Torjäger wieder einmal so richtig ausgetobt. In acht Begegnungen fielen insgesamt 46 Treffer, und die beiden Viernheimer Vertreter waren daran noch stark beteiligt.

Die Reserve der Blau-Grünen fiel allerdings eher negativ auf, unterlag beim FV Fortuna Heddesheim II nämlich deutlich mit 0:5. Die SG Viernheim traf dreimal ins Schwarze, trotzdem reichte es im Familiensportpark West gegen die DJK Feudenheim nur zu einem 3:3-Unentschieden.

In dieser Saison herrscht Spannung wie schon lange nicht mehr. An der Spitze rangieren mit Sandhofen, Ilvesheim und Weinheim drei Teams punktgleich und dürften die Meisterschaft und den Aufsteiger unter sich ausmachen. In der Abstiegszone geht für es für Wallstadt II, Hohensachsen und den TSV Amicitia II schon jetzt um den Klassenerhalt. Den Anschluss ans hintere Mittefeld hat das Trio schon deutlich verloren.

SG V’heim – Feudenheim 3:3 (0:0)

Das war kein Spiel für schwache Nerven, denn beide Teams mühten sich bis in die Nachspielzeit um den Sieg. Dabei sahen die Gäste bei einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung lange wieder der sichere Sieger aus. Ein Doppelschlag von SG-Torjäger Abdelkarim Lebsir in der Schlussphase bescherte den Hausherren dann wenigstens noch einen Zähler.

SG-Coach Ümit Erdem bot mit Sascha Leitz nur einen Routinier der alten Herren auf. Im Tor ersetzte Daniel Süss den verletzten Pascal Mathias. Feudenheim erwischte nach einer ereignislos verlaufenen ersten Halbzeit nach dem Wiederanpfiff den besseren Start. Yanick Heiß (47.) und Markus Häberle (61.) brachten die Gäste schnell in Führung. Die Orangenen antworteten durch Sulaman Sambou aber umgehend (65.).

Das 1:3 durch Jakob Dieter (70.) dämpfte die Euphorie der Südhessen aber für einige Minuten. Der Anschluss durch Abdelkarim Lebsir (81.) läutete dann einen packenden Schlussspurt ein, in dem erneut Lebsir zum 3:3 erfolgreich war (83.). Er belegt mit zehn Treffern Platz fünf in der Torjägerwertung. In der Tabelle bleibt Viernheim Zwölfter.

Heddesh. II – TSV Am. II 5:0 (3:0)

Die Reserve des TSV Amicitia Viernheim bleibt die Schießbude der A-Klasse. Auch beim FV Fortuna Heddesheim II hatte das Team von Trainer Amir Nur, der sich mangels Spieler sogar selbst auf den Spielberichtsbogen geschrieben hatte, nichts zu melden. Die Hausherren hatten leichtes Spiel, auch wenn sich die Südhessen gegen die Niederlage wehrten. Zur Pause stand es nach Treffern von Cedric Fleckenstein (8.), Joshua Hassanzadeh (23.) und Fabian Zimmermann (45.+1) trotzdem schon 3:0. Nach dem Wiederanpfiff legten Noel Hesse (60.) und erneut Zimmermann (69.) noch zwei Tore nach. Die Blau-Grünen tragen jetzt die Rote Laterne, weil das bisherige Schlusslicht SG Hohensachsen in einem verrückten Spiel gegen den SC Käfertal mit dem 5:5-Unentschieden noch einen Zähler holte. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019