Abreibungen für VfR und Azzurri

Ried.Da in der Fußball-Kreisoberliga die Spiele der beiden Ried-Mannschaften TV Lampertheim (gegen die SSG Einhausen) und FC Alemannia Groß-Rohrheim (bei Olympia Lorsch) wegen Corona abgesagt werden mussten, waren nur der VfR Bürstadt und die Azzurri Lampertheim im Einsatz. Doch keinem der beiden Teams gelang es, etwas Zählbares zu holen.

U.-Flockenb. II – Az. Lamperth. 5:1

Recht großzügig ging die Heimmannschaft gerade in der Anfangsphase mit ihren Chancen um, so dass ihr Mannschaftsbetreuer Günther Noe befürchtete, sie würde den Sieg leichtfertig verspielen. Letztlich aber gewannen die Unter-Flockenbacher doch mit 5:1, so dass sich Noe für die Höhe des Sieges nicht weiter rechtfertigen brauchte. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit brannte der SVU II nämlich ein fußballerisches Feuerwerk ab, bei dem die Lampertheimer oftmals zu Statisten degradiert wurden. Kevin Hiller machte in der 47. Minute den Anfang, als er eine erfolgreiche Ballstafette über drei Stationen mit dem 1:0 abschloss. Nur zwei Minuten später legte Hiller nach, als er den Ball aus zwei Metern einköpfte. Noch gab sich die Associazione Sportiva nicht geschlagen und hätte in der 59. Minute fast einen Foulelfmeter verwandelt. Doch Marcel Rose blieb gegen Unter-Flockenbachs Torhüter Dominik Urbanek nur zweiter Sieger. Besser machte es dagegen Sedat Yasar, der in der 61. Minute zum 2:1 traf. Doch nun zündeten die Unter-Flockenbacher den Turbo. Bedeutete Melvin Schmitts Direktabnahme in der 69. Minute das 3:1, so erhöhte Hiller elf Minute später auf 4:1. In der 88. Minute setzte Sebastian Wolf selbst den Schlusspunkt. Nach einem Spurt über das Halbfeld ließ er zwei Gegenspieler aussteigen, ehe er zum 5:1 traf.

VfR Bürstadt – KSG Mitlechtern 0:5

Kaum brachte Jonas Bitsch Mitlechtern in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung, hieß es nach Steffen Schmitts Doppelschlag in der 18. und 20. Minute 3:0 für die KSG. Auch nach der Halbzeit gelang den Odenwäldern mehr, als es den Bürstädtern lieb war. Emre Karamans 0:4 in der 54. Minute folgte das 0:5 durch Carsten Bitsch (73.) „Die Tatsache, dass wir ersatzgeschwächt waren, kann nicht als Entschuldigung für die hohe und auch verdiente Niederlage herangezogen werden“, fehlten VfR-Presseprecher Norbert Krezdorn fast die Worte. hias

