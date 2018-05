Abschied mit Anstand

Anzeige

Ried.Vier Spieltage vor dem Saisonende in der Kreisliga A hat die Abschiedstour der SG Nordheim/Wattenheim begonnen. Vor dem wahrscheinlichen Abstieg in die Kreisliga B empfängt die Sportgemeinde am Sonntag den VfB Lampertheim. Der FV Biblis reist zur zweiten Garnitur des FC 07 Bensheim. Bereits morgen müssen die Lampertheimer bei der Lorscher Olympia antreten.

SG NoWa – VfB Lampertheim

„Auch wenn der Klassenerhalt derzeit mathematisch noch möglich ist, realistisch machbar ist er nicht. Es tut zwar weh, aber es ist mehr als unwahrscheinlich, dass eine der Mannschaften vor uns alle noch ausstehenden Spiele verliert“, analysiert Hamdija Catic, scheidender Trainer der Sportgemeinde, die Situation seiner Mannschaft vor den letzten Begegnungen in der aktuellen Saison. Allerdings will sich die SG NoWa mit Anstand aus der A-Liga verabschieden, versichert Catic: „Wir werden in den letzten Partien noch einmal alles geben und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen.“

Am vergangenen Sonntag, als die SG NoWa bei den Lampertheimer Azzurri so unglücklich wie knapp verlor, spielte die Catic-Elf über weite Strecken nicht schlecht. In dieser Woche wollen die Blau-Weißen dem VfB das Leben schwer machen. VfB-Coach Stefan Svrga hofft dagegen, dass seine Mannschaft beim Tabellenvorletzten drei Punkte entführt: „Wir wollen unbedingt gewinnen, um die Teams der hinteren Plätze auf Abstand zu halten. Dazu werden wir versuchen, von Beginn an das Spiel zu machen und offensiv Akzente zu setzen.“ Allerdings darf seine Mannschaft die Sportgemeinde nicht unterschätzen: „Sie werden versuchen, sich so gut wie möglich zu präsentieren und wollen sich sauber verabschieden. Außerdem ist es immer ein Glücksspiel, welche Spieler dem Kollegen Catic zur Verfügung stehen.“