Lampertheim.Es ist mehr als nur ein Saisonabschluss vor vertrautem Publikum: Wenn die Tischtennis-Herren des TTC Lampertheim am Sonntag (14 Uhr) Absteiger TTC Seligenstadt in der Sedanhalle empfängt, werden sich die Südhessen mit einer Vereinsbestmarke in die Sommerpause verabschieden. Sechster der 3. Bundesliga Nord, ja vielleicht sogar Fünfter – so gut hat der TTC in seiner 61-jährigen Historie noch nie dagestanden.

Ein Sieg gegen Seligenstadt – und Lampertheim würde 17:19 Punkte aufweisen. Gewinnt der Vierte Velbert (21:13) dann noch sein Heimspiel gegen den Fünften Herne (16:18), machen die Spargelstädter noch einen Rang gut.

„Am Sieg über Seligenstadt haben wir keine Zweifel, auch wenn die Gäste angekündigt haben, mit ihrer besten Aufstellung antreten zu wollen“, erklärt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend – und weist auf die starke Rückrundenausbeute hin. Dort stehen nur die Top-Teams Hertha BSC, TuS Celle (beide 14:2) und TTC Fulda-Maberzell II (13:3) besser da als die Lampertheimer (9:7), die seit Ende Februar wieder auf Soroosh Amiri Nia setzen können.