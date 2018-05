Anzeige

Am späten Strafstoßtor allein wollte Göring das Remis auch nicht festmachen. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir letztlich nur beim Tor zum 1:0 guten Fußball gezeigt, ansonsten war das zu wenig. In Hälfte zwei haben wir das deutlich besser gemacht, aber man merkt dann doch, dass die Mannschaft noch jung ist. So ein 1:0 muss man eben dann auch mal nach Hause bringen können“, sagte Göring. Er wusste, dass das Resultat mit einer Punkteteilung letztlich schon dem Spielverlauf entsprach. Bereits nach sieben Minuten ärgerten sich die Gäste aus dem Lautertal über einen Abseitspfiff des Unparteiischen, als Thomas Wolf frei vor Azzurri-Torwart Hübner auftauchte. In der 21. Minute war dann erneut Wolf durchgebrochen – und versenkte diesmal auch den Ball im Tor der Gastgeber, doch der Reichenbacher Jubel erstarb schnell, weil der Referee zum Ärger der Gäste diesem Treffer wohl zu Unrecht wegen Abseits die Anerkennung versagte.

Hofmann trifft für Azzurri

Den Torjubel gab es dann auf der anderen Seite, als sich Hüseyin Ulutas schön durchsetze und Marcel Rose bediente, der das Kunstleder auf Yannick Hofmann zurücklegte, der zum 1:0 (40.) vollstreckte. „Wir spielen die ersten 35 Minuten richtig gut, aber dann haben wir etwas unsere Linie verloren und kassieren das Gegentor“, bemängelte TSV-Spielertrainer Bauer. Hälfte zwei begann mit je einer Riesenchance auf beiden Seiten. So hatte Marcel Sutter zunächst die Möglichkeit zum 2:0 (55.), scheiterte aber an TSV-Goalie Marcel Wiesner (55.). Fast im direkten Gegenzug jagte Bauer freistehend den Ball knapp über den Azzurri-Kasten. Die dicke Chance der Gäste zum Ausgleich vereitelte Hübner, der in der 72. Minute mit einer Glanzparade gegen Wolf parierte. Das gleiche Duell gab es dann in der 90. Minute, als Hübner erneut ein Tor von Thomas Wolf verhinderte.

„Am Ende kannst du hier auch noch als Verlierer vom Platz gehen, denn nachdem wir es zuvor versäumt hatten, das 2:0 zu machen, hatte auch Reichenbach seine Chancen, das Spiel sogar noch zu gewinnen“, so Göring.

© Südhessen Morgen, Montag, 14.05.2018