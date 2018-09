Adler holt DM-Bronze

Duisburg.In den Jahren 2016 und 2017 hatten Annika Adler und Emily Bildat vom WSV Lampertheim noch gemeinsam mit den Bundesligadamen des PSC Coburg die Deutsche Meisterschaft im Kanupolo gewonnen. Bei den Titelkämpfen 2018 in Duisburg standen sich die Lampertheimerinnen diesmal in der Play-off-Serie um Platz drei gegenüber. Mit zwei 3:2-Siegen entschied der PSC Coburg mit Annika Adler die Serie gegen den KCNW Berlin mit Emily Bildat für sich und holte Bronze.

Im Viertelfinale hatte Coburg den KP Münster mit 2:0 (4:1, 3:2) ausgeschaltet, während Berlin knapp mit 2:1 (2:1, 1:2, 5:4) die KG List Hannover bezwang. Im DM-Halbfinale unterlag Coburg dem KRM Essen mit 0:2 (2:3, 2:4), während Berlin gegen den späteren Meister ACC Hamburg mit 0:2 (0:1, 3:6) den Finaleinzug ebenfalls verpasste.

Die Herren des WSV Lampertheim kamen in Duisburg in der Dritten Liga auf Platz sieben.

