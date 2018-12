Ärger um den Referee

Biblis.Ein Schiedsrichter eines Vereines, der in der Fußball-A-Liga im unteren Tabellendrittel steht, leitet ein Spiel eines Fußball-A-Ligisten, der im unteren Tabellendrittel steht? Das kam dem TSV Aschbach nicht ganz geheuer vor. Und so legten die Odenwälder nach der 3:4-Niederlage gegen den VfR Fehlheim II am 17. November Protest gegen die Spielwertung ein. Zum Zeitpunkt der Partie war Aschbach (14 Punkte) Zwölfter, der Verein von Schiedsrichter Andreas Kilian, der FV Biblis, Zehnter (17 Punkte).

„Andreas Kilian pfeift für den FV Biblis und ist dort auch Spieler in der ersten Mannschaft. Es kann nicht sein, dass ein Spieler einer Mannschaft ein anderes Spiel in derselben Spielklasse leitet, zudem in diesem speziellen Fall der FV Biblis von einer Niederlage des TSV Aschbach profitiert hat“, begründeten die Odenwälder ihren Einspruch, zumal der Schiedsrichter beim Stand von 2:2 „entscheidende Spielsituationen falsch und zugunsten des VfR Fehlheim II entschieden“ habe. Wettbewerbsverzerrung seien so Tür und Tor geöffnet, der Fair-Play-Gedanke werde mit den Füßen getreten.

Der Aschbacher Einlassung folgte das Bergsträßer Kreissportgericht nicht. Spielentscheidende Regelverstöße habe der TSV in seiner Beweisführung nicht dargelegt, heißt es in dem Urteil. Auch weitergehende Eingriffe in das Spiel von außen, die eine spielentscheidende Benachteiligung begründen, seien dem Kreissportgericht nicht vorgetragen worden. Das Spiel wird wie ausgetragen mit 4:3 für den VfR Fehlheim II gewertet. all

