Anzeige

Das Geläuf auf dem Hartplatz in Groß-Rohrheim machte beiden Teams nicht leicht. Dabei musste Elezovic vor der Partie ebenso kurzfristig umstellen, wie sein Gegenüber Bozanovic. „Felix Barzen konnte doch nicht von Beginn an spielen, für ihn ist Julian Schulz in die Startelf gerückt. In der zweiten Halbzeit hat Felix dann signalisiert, dass es geht , ich habe ihn gebracht und er hat unsere Abwehr gut stabilisiert“, berichtete Elezovic.

Diesen Luxus hätte auch der FSV-Trainer gerne gehabt, doch Kapitän Tomislav Tadijan musste kurzfristig passen. Für ihn war Bastian Zillig in die Anfangsformation gerückt. Insgesamt machte der 20-Jährige auch einen guten Job, allerdings nicht in der 7. Minute, als er einen Ball unterschätzte und Adis Dolicanin die frühe 1:0-Führung für die Hausherren sorgte. „Da haben wir nicht richtig aufgepasst und das frühe Gegentor tat uns natürlich weh, denn gerade in so einem Kampfspiel ist es nicht einfach, einem Rückstand hinterherzulaufen“, bedauerte Bozanovic.

„Natürlich hat uns der frühe Führungstreffer geholfen, aber wir haben uns über die gesamte Spielzeit an unseren Plan für die Partie gehalten“, lobte Elezovic die taktische Disziplin der Hausherren, die nur wenig zuließen. Kurz nach dem Platzverweis gegen Schüller hätte Sören Heiderich fast den Ausgleich für den FSV markiert und obwohl Alemannia-Keeper Dominik Nolte schon auf dem Weg in die andere Richtung war, lenkte er den Ball mit einer geschickten Bewegung noch über die Querlatte.

Kurz nach Wiederbeginn hatte Vassilios Theodorou den Ausgleich auf dem Fuß, doch auch er scheiterte an Nolte (48.). „Der muss natürlich drin sein, dann wird das noch mal ein anderes Spiel“, ärgerte sich Bozanovic über die vergebene Großchance. „Viel mehr haben wir allerdings heute nicht zugelassen und wir hatten ja auch selbst unsere Chancen“, sah Elezovic, wie Gästetorwart Maximilian Kölsch gegen Salem Nesust in höchster Not retten musste (75.). Nach dieser Szene musste Nesust verletzt raus. „Bei ihm hat es wohl nur die Wade etwas erwischt“, gab Elezovic schon kurz nach dem Spiel Entwarnung.

© Südhessen Morgen, Montag, 05.03.2018

Zum Thema Aufgefallen – Dominik Nolte