Anzeige

Groß-Rohrheim.Nachdem die Meisterschaft der Bürstädter Eintracht so gut wie feststeht, bleibt der FC Alemannia Groß-Rohrheim in der Kreisoberliga Bergstraße nach dem 3:1-Heimsieg über die SG Riedrode erster Anwärter auf den zweiten Tabellenplatz. Dieser berechtigt an der Teilnahme zur Aufstiegsrelegation. Die Riedroder Elf von Andreas Keinz muss dagegen weiter um den Ligaverbleib bangen. Vor 60 Zuschauern gelang den Groß-Rohrheimern auf heimischem Sportgelände zunächst allerdings wenig.

„Wir verhedderten uns mit vielen Einzelaktionen und spielten kaum Fußball“, lautete die kritische Analyse von Rohrheims Vorsitzendem Klaus Anthes.

So durften sich die Blau-Weißen nicht wundern, als plötzlich der Gast in Führung ging: In der 30. Minute traf Marcel Kluth nach einem Eckball aus fünf Metern zum 0:1. Ihre erste große Chance hatten die Gastgeber in der 40. Minute.