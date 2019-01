Alemannia sucht neuen Trainer

Groß-Rohrheim.Fußball-Kreisoberligst FC Alemannia Groß-Rohrheim befindet sich diese Tage auf Trainersuche. Der bisherige Übungsleiter Hamzalija Elezovic teilte seinen Rücktritt zum Saisonende mit. „Das bedauern wir natürlich sehr, denn wir hätten mit Hamza gerne weitergearbeitet“, bleibt nun Groß Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes nichts anderes übrig, als den Markt zu sondieren und einige Gespräche zu führen.

Seit 20. Januar befinden sich die Groß-Rohrheimer wieder im Training. Die Vorbereitung soll dazu dienen, gut in die Restrunde zu starten, bei der sich der Verein am 10. März gleich bei der starken Tvgg Lorsch beweisen muss. Ziel der Alemannia ist es, sich noch ein bisschen zu verbessern, um am Ende unter den ersten Fünf in der Tabelle zu landen.

Weiter nach oben aber dürfte es für die Blau-Weißen wohl nicht gehen, denn der TV Lampertheim und der VfR Bürstadt – die beiden Mannschaften, die derzeit auf dem zweiten Platz stehen –, sind mit ihren 41 Punkten nahezu uneinholbar. Erst recht ist das so bei Tabellenführer FSG Riedrode, der bislang 43 Zähler auf der Habenseite verbuchte. Aber so weit nach vorne wollen die Alemannen letztlich auch nicht in der Tabelle vorpreschen. Dies zeigt die Erfahrung aus der vergangenen Saison 2017/18. Diese schloss der Verein zwar als Zweiter ab, doch letztlich sagte er die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Gruppenliga ab, was dazu führte, dass die SG Einhausen in die Gruppenliga aufstieg, obwohl sie nur Tabellendritter war.

Zwei Neuzugänge

Aber auch wenn der FC Alemannia letztlich zwischen Gut und Böse steht, haben die Akteure noch sehr viel Spaß am Sport. Dies belegt auch die Teilnahme an zwei Hallenturnieren. Beim Wintercup des VfL Birkenau kam die Alemannia sogar bis ins Endspiel, wo sie sich allerdings der TSG/09 Weinheim im Siebenmeterschießen geschlagen geben musste.

Auch beim TV Lampertheim legte der FCA eine flotte Sohle aufs Hallenparkett und kam zunächst ungeschlagen durch die Vorrunde. Am Ende aber reichte es nur zum sechsten Platz in der Endabrechnung.

Inzwischen haben sich auch neue Spieler dem Verein angeschlossen. Haris Hodzic kehrte von der kriselnden SG Hemsbach zur Alemannia zurück, der sich nun auch Fezar Malik (Olympia Biebesheim) angeschlossen hat.

Hodzic und Malik sollen nun helfen, endlich die Heimschwäche des FC Alemannia auszumerzen. So verwundert es nicht, dass das schlechteste Saisonspiel auf heimischem Geläuf stattfand: Die Alemannia unterlag der SG Wald-Michelbach am 23. September mit 1:3.

Aber es gab auch Spiele, bei denen Zuhause keine Wünsche offen blieben. Beispielsweise am 18. August, dem Groß-Rohrheimer Kerwesamstag. Da bezwang die Elezovic-Elf den Zweiten VfR Bürstadt mit 5:2. Neben dem dreifachen Torschützen Patrick Schmitt, traf Marcel Eckhardt zweimal. Eckhardt ist mit bislang 22 Treffern bester Torschütze der Kreisoberliga, gefolgt vom Bürstädter Christoph Schamber, der bislang 16 Mal ins Schwarze traf. Aber auch mit dem lange verletzten Sven Meyer verfügen die Groß-Rohrheimer noch über einen sehr gefährlichen Angreifer, um den sie die halbe Liga beneidet.

Fünf Testspiele – vorwiegend gegen Gegner aus dem Groß-Gerauer Raum– sollen in den kommenden Tagen und Wochen die Form der Mannschaft überprüfen, die sichgegen Concordia Gernsheim (3.2.), den TSV Wolfskehlen (10. 2.), die A-Junioren des Jugendfördervereins BiNoWa (22.2.), Olympia Biebesheim (24.2.) und den VfR Groß-Gerau (3.3.) beweisen muss. „Da uns aktuell nur der ungeliebte Hartplatz zur Verfügung steht, sind wir froh, alle Tests auf den Kunstrasenplätzen der Gegner ausgetragen zu können“,f reut sich Groß-Rohrheims Vorsitzender Anthes.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019