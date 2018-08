Alemannia-Trainer verlangt Vollgas

Groß-Rohrheim.„Natürlich ließ es sich nach unserem Heimsieg gegen den VfR Bürstadt im Anschluss auf der Kerwe noch besser feiern. Trotzdem gilt es, jetzt nicht abzuheben, denn uns muss bewusst sein, dass wir am Sonntag erneut so eine Leistung abrufen müssen, wenn wir wieder gewinnen wollen“, sagt der Trainer des FC Alemannia Groß-Rorheim, Hamzalija Elezovic. Er blickt auf das nächste Derby in der Kreisoberliga Bergstraße, wenn der TV Lampertheim am Sonntag (15.15 Uhr) seine Visitenkarte in Groß-Rorheim abgibt.

Laut Spielplan war die Partie im Lampertheimer Sportzentrum Ost vorgesehen. „Das Rückspiel wäre dann im Dezember bei uns gewesen, dann hätten wir auf dem Hartplatz spielen müssen, wenn die Witterung überhaupt ein Spiel zugelassen hätte. Der TVL kam da auf uns zu und wir haben das Heimrecht getauscht. Wir spielen dann am 2. Dezember auf dem Kunstrasen in Lampertheim“, erläutert Elezovic.

Auswärtsserie wegen Platztausch

„Ich habe früher selbst als Spieler des FSV Riedrode auf dem Hartplatz in Groß-Rohrheim gespielt, das ist Höchststrafe“, kann sich auch TVL-Coach Rudi Kecskemeti mit dem Platztausch anfreunden. „Etwas fragwürdig finde ich unseren Spielplan aber schon, der uns zum Saisonauftakt vier Auswärtsspiele und nur ein Heimspiel beschert, aber das wird sich dann ja in der Rückrunde ausgleichen“, bleibt der 65-jährige Gästecoach gelassen.

Auch der FCA befindet sich in einer recht ungewöhnlichen Situation, denn durch den Tausch des Heimrechts mit dem TVL starteten die Blau-Weißen aus Groß-Rorheim mit dem 5:2-Erfolg über den VfR Bürstadt in eine Serie von drei Heimspielen in Folge. Nach dem Duell mit dem TV Lampertheim kommt eine Woche später die Tvgg Lorsch nach Groß-Rohrheim. „Danach haben wir drei Auswärtsspiele in Folge, das gleicht sich dann wieder aus. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt mit Vollgas weiterspielen. Auch nach dem Gruppenligaabstieg verfügt der TVL über eine sehr gute Mannschaft mit auch individuell sehr starken Spielern. Ich erwarte daher am Sonntag ein offenes Spiel“, so Elezovic. Stürmer Sven Meyer konnte er nach dessen Bänderanriss zurück im Training begrüßen.

Dass der TVL nach dem Rückzug aus der Gruppenliga Darmstadt von einigen zu den Mitfavoriten gezählt wird, ist für den neuen Lampertheimer Coach nichts, worüber er sich den Kopf zerbricht. „Ein Großteil unseres Kaders sind Spieler, die letzte Saison noch in der Kreisliga B gespielt haben. Die gilt es jetzt mit denen, die zuletzt Gruppenliga gespielt haben, zu einer Mannschaft zu formen. Und wir haben charakterlich sehr gute Spieler“, sieht Kecskemeti die Rot-Weißen aus der Spargelstadt auf dem richtigen Weg.

Dass sich dem TVL mit Daniel Willhardt ein Spieler angeschlossen hat, der in den vergangenen Jahren beim FC Alsbach in der Verbandsliga spielte, ist für Kecskemeti wie ein „Sechser im Lotto“. „Daniel wollte wieder mit seinen Kumpels wie René Salzmann, Pascal Simon, Robert Meier und Peter Hecher zusammenspielen“, erklärt er den Wechsel.

Am Samstag muss Kecskemeti aber auf Willhardt verzichten. „Er ist leider privat verhindert. Manuel Betzga und Matthias Legleiter sind in Urlaub und Timo Rodovsky und Kai Markert haben mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen.“ Deshalb kann der Gästecoach nicht ganz aus dem Vollen schöpfen.

