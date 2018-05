Anzeige

SV Fürth – SG Riedrode 3:0

„Unser 3:0 war mehr als verdient. Wir haben die Riedroder von Beginn an unter Druck gesetzt und uns viele Chancen erarbeitet“, konstatierte Fürths Pressewart Max Wenisch. Zu diesen Chancen zählten auch die beiden Lattentreffer von Robby Zingle, der in der 31. und 71. Minute nur die Querstange des Riedroder Tores traf. In der 43. Minute gelang den Fürthern ihr erster Treffer. Als der Ball schön über außen gespielt wurde und sich Armend Ramadani gegen zwei Riedroder Verteidiger durchsetzte, hieß es 1:0. In der 66. Minute stand es 2:0, denn Robby Zingle machte es sich zunutze, dass sich zwei SGR-Abwehrspieler gegenseitig behinderten. Auch beim dritten Treffer sah der Defensivverband der SG Riedrode nicht gerade gut aus. Armend Ramadani profitierte von einem Abspielfehler und schoss zum 3:0 ins lange Eck.

FSV Riedrode – SG Einhausen 2:5

In der 4. Minute ging der FSV durch Tomislav Tadijan mit 1:0 in Führung, doch bereits in der 22. Minute glich Einhausens Max Gebhardt zum 1:1 aus. Die zweite Halbzeit gehörte eindeutig Luca Weber von der SG Einhausen. Diesem gelang mit seinen Treffern in der 51., 61. und 64. Minute ein lupenreiner Hattrick. Aber auch in der Schlussphase wurden noch einmal fleißig Treffer erzielt. Tobias Georgis 1:5 in der 79. Minute erwiderte Sinisa Pitlovic fünf Minuten später mit dem 2:5.

SG W.-Michelb. – FV Hofheim 5:3

Auf den vierten Platz in der Torschützenliste der Kreisoberliga hat sich der Hofheimer Marcel Mackemull vorgeschoben, der bei der 3:5-Niederlage seiner Mannschaft bei der SG Wald-Michelbach einen Foulelfmeter verwandelte (31.). Zu diesem Zeitpunkt stand es nach Treffern von Gero Lammer (10.), Peter Gölz (13.) und Daniel Jahn (27.) bereits 3:0 für die Gastgeber. Auch in der zweiten Halbzeit schoss Wald-Michelbach durch Alexander Theobald (48.) und Dimitri Loenko (58.) weitere Tore. Dem standen die Hofheimer aber in Nichts nach, Leon Rückkehr (57.) und Marcel Berger (81.) trafen ins Schwarze. hias

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.05.2018