Alemannia zeigt ihre Stärke

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße entschied gestern der FC Alemannia Groß-Rohrheim das Ried-Derby für sich und bezwang den FV Hofheim mit 4:1. Die Hofheimer müssen am morgigen Dienstag gleich noch einmal ran, denn dann empfangen sie in einem Nachholspiel die Tvgg Lorsch. Schwach ins neue Fußballjahr gestartet, ist der TV Lampertheim, der nun auch beim FC Starkenburgia Heppenheim verlor – 1:3.

Groß-Rohrheim – FV Hofheim 4:1

Klaus Anthes, der Vorsitzende des FC Alemannia Groß-Rohrheim sprach von einem hochverdienten Sieg seiner Mannschaft auf dem Hartplatz. Was er bemängelte, waren aber teilweise Unzulänglichkeiten im Zuspiel. „Kaum aber hatten wir ein paar schwache Szenen, da wurde wieder flüssig kombiniert. Alles in allem war es aber ein guter fußballerischer Nachmittag, bei dem das Positive im Vordergrund stand“, sagte Anthes.

Zwei Spieler mit dem Vornamen Marcel waren für die beiden Treffer in der Anfangsphase verantwortlich. Zunächst traf Hofheims Marcel Mackemull in der zehnten Minute aus naher Distanz, ehe Groß-Rohrheims Torjäger Marcel Eckhardt sieben Minuten später nach einem Alleingang das 1:1 gelang.

Nun stellten die Offensivabteilungen beider Mannschaften erst einmal ihre Arbeit ein. Erst in der 62. Minute fiel der nächste Treffer. Nach einer schönen Ballstafette bediente Eckhardt den mitgelaufenen Haris Hodzic. Und dieser markierte das 2:1 für seine Alemannia. 13 Minuten später fiel die Vorentscheidung, denn Adis Dolicanin profitierte von einem Fehler in der Hofheimer Abwehr, lief alleine aufs Gehäuse von FVH-Torwart Kenan Buzyer zu und markierte schließlich das 3:1.

Der FV Hofheim aber ließ sich davon nicht irritieren und spielte weiter mutig nach vorne. Hier hatten die Gäste in Spielertrainer Oliver Schader stets einen unermüdlichen Antreiber im Mittelfeld. Dennoch mussten sie erneut einen Gegentreffer hinnehmen, denn als im Rohrheimer Mittelfeld wieder einmal flüssig kombiniert wurde, schloss Haris Hodzic diesen schönen Angriff mit dem 4:1 ab.

St. Heppenh. – TV Lamperth. 3:1

Nach wie vor müssen die Lampertheimer Turner auf Torhüter Peter Hecher verzichten, was Trainer Rudi Kecskemeti einige Sorgenfalten ins Gesicht treibt. Nachdem ihn Daniel Obert am vergangenen Dienstag beim Spiel gegen Wald-Michelbach vertrat, hütete nun Jannik Roos das Tor der Spargelstädter.

Dominik Heckmann, der Pressesprecher der Heppenheimer, war von der Spielweise des TVL keineswegs überzeugt und kritisierte das Spiel der Gäste: „Die wussten nicht, was sie machen sollten – und wenn sie nach vorne spielten, dann operierten sie meist mit langen Bällen.“

Besser machten es dagegen die Heppenheimer – auch wenn Luca Webers 1:0 in der 17. Minute ein eher unkonventioneller Treffer war, als er einen schönen Pass in den Strafraum verwertete.

Immerhin zeigte die Lampertheimer Mannschaft schnell eine Reaktion – und als Pascal Simon in der 28. Minute aus 18 Metern ins lange Eck schoss, hieß es 1:1.

Der Lampertheimer Elf von Trainer Rudi Kecskemeti gelang es aber nicht, diesen Treffer in die Halbzeitpause zu nehmen. Und so war in der 43. Minute erneut Luca Weber zur Stelle, als er einen schönen Spielzug über Wadowski und Tremper zum 2:1 abschloss.

Die Entscheidung fiel in der 80. Minute. Der Freistoß von Heppenheims Routinier Gerrit Geist ging vehement in den Lampertheimer Strafraum. Dort war Philipp Graf zur Stellen, dessen Flugkopfball das 3:1 bedeutete. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019