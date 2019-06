Alex Rank in Topform

Bobstadt.Für die beiden Sechserteams der TG Bobstadt verlief der vierte Spieltag der Medenrunde erfolgreich. Während das Herrensextett nach einem 5:4-Auswärtssieg gegen die SG Arheilgen auf den dritten Gruppenliga-Tabellenplatz kletterte, feierten die Bobstädter Damen in der Bezirksliga gegen den TCB 2000 Darmstadt III einen 8:1-Heimerfolg.

SG Arheilgen – TG Bobstadt 4:5

„Es war ein sehr langer Sonntag und ein knappes Ergebnis mit dem besseren Ende für uns. Die Spiele waren alle sehr umkämpft, wir sind absolut zufrieden“, freute sich TGB-Kapitän Thomas Bär. Bereits in den Einzeln, die wegen des schlechten Wetters in der Halle ausgetragen werden mussten, ging es eng zu. Nachdem Bobstadts Spitzenspieler Marvin Werr sein Einzel in zwei Sätzen verlor, sorgten Mannschaftsführer Bär und der ins Team zurückgekehrte Stefan Hofmann in zwei klaren Einzelsiegen für die TGB-Führung. Auf den beiden hinteren Positionen machten es die Bobstädter spannend. An fünf setzte sich Alexander Rank erst nach drei Stunden durch 7:3-Tiebreaksieg im dritten Satz durch, an Sechs kämpfte Dennis Heß zwar bravourös, musste sein Einzel im dritten Satz aber abgeben. Bär: „Alex Rank war in absoluter Bestform.“ In den ersten beiden Doppelpartien machten die Bobstädter dann alles klar und gewannen in je zwei Sätzen.

Bobstadt – Darmstadt III 8:1

Obwohl die Bobstädter Bezirksliga-Damen ihr Team auf drei Positionen umstellen mussten, gelang dem TGB-Sextett gegen die dritte TCB 2000-Garnitur der bislang höchste Saisonsieg in diesem Jahr. Nachdem die Darmstädterin Sara Ilievski verletzungsbedingt aufgeben musste und Monika Eckel damit kampflos gewann, setzten sich auch Doris Kessler, Sophie Ihnofeld, Fabienne Hüter, und Yvonne Liebner in je zwei Sätzen durch. Lediglich Tina Patzina musste ihr Einzel abgeben. rago

