Alimi beschert FSG II einen gelungenen Start

Ried.In der Fußball-B-Liga wurde der erste Spieltag der neuen Saison vom Spielabbruch in der Begegnung zwischen der SG Olympia/VfB Lampertheim und dem FSV Blau-Weiß Rimbach überschattet. Die übrigen Ried-Vertreter präsentierten sich höchst unterschiedlich. Die FSG Riedrode II landete einen Pflichtsieg gegen Aufsteiger Tvgg Lorsch, doch dem FV Hofheim verging bei der 1:5-Niederlage in Mörlenbach Hören und Sehen. Mit einem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen Türkspor Wald-Michelbach musste sich die SG Hüttenfeld begnügen.

FSG Riedrode II – Tvgg Lorsch II 3:2

„Wir sind auf einen Gegner getroffen, der uns aufgrund seiner engagierten und teilweise aggressiven Spielweise alles abverlangt hat. Spielen die Lorscher weiter so, werden sie beste Chance haben, am Ende die Klasse zu halten“, verband FSG-Spielausschussmitglied Fabian Kreiling das Lob für die eigene Mannschaft auch mit anerkennenden Worten für den Gegner. Nach etwas verhaltenem Beginn bog die FSG II schon Mitte der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße ein. Hier machte sich die Erfahrung von Perica Bozanovic bezahlt, dem in der 19. Minute das 1:0 glückte. Drei Minuten später sah es noch besser für die Gastgeber aus. Maurice Hartnagel gelang ein „Traumtor“, als er direkt in den Winkel traf. Doch nun spielten die Lorscher Turner ihre Stärken aus. Und ehe sich Riedrode versah, stand es 2:2. Nachdem Tom Henke in der 40. Minute das 2:1 erzielt hatte, traf Benjamin Krause sieben Minuten später zum 2:2. „Da haben wir einfach gepennt“, hätte sich Kreiling eine höhere Aufmerksamkeit der eigenen Defensive gewünscht. Aber die hartumkämpfte Begegnung nahm aus Riedroder Sicht ein gutes Ende. Mirko Alimi traf in der 68. Minute nach gekonnter Vorarbeit von Perica „Pedro“ Bozanovic zum 3:2.

SG Olympia/VfB Lampertheim – Rimbach Spielabbruch

In der 33. Minute ereignete sich die Szene, die beim Stand von 0:0 für den Spielabbruch verantwortlich war. Lampertheims Arton Kabashi und Rimbachs Spielertrainer Almir Duric prallten zusammen und trugen beide schwere Verletzungen davon. „Arton kam etwas später und holte Almir Duric von den Beinen. Aber eine Absicht ist dem Spieler nicht zu unterstellen“, beobachtete Patrick Andres vom Lampertheimer Sportausschuss die Szene. Kurz danach kam der Notarztwagen, fuhr direkt auf das Spielfeld im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion und fuhr beide Spieler ins Krankenhaus.

SV/BSC Mörlenbach – FV Hofh. 5:1

Vom FV Hofheim dürfen erst einmal keine Wunderdinge erwartet werden. Dies zeigt die deutliche Niederlage beim SV/BSC Mörlenbach. „Die Gäste spielten zwar in der ersten Halbzeit noch gut mit, resignierten aber nach unserem 3:0 in der 53. Minute bald. Mir fiel auch auf, dass die Hofheimer Innenverteidiger gegen unsere flinken Stürmer Riza Aydogan, Ervin Beka und Omid Nazari zu unbeweglich waren“, legte Mörlenbachs Pressesprecher Helmut Baumgärtner den Finger in die Hofheimer Wunde. In der 15. Minute gelang Ervin Beka das 1:0. Das 2:0 für den SV/BSC Mörlenbach fiel in der 45. Minute: Nach einer Flanke wuchtete Julian Goderbauer den Ball in die Maschen des Hofheimer Tores. Auch in der 53. Minute musste FVH-Keeper Damon Wakelin bei Riza Aydogans trockenem Schuss aus 18 Metern hinter sich greifen – 3:0. Aber auch in der Mörlenbacher Abwehr stimmte nicht alles. Das machte sich Hofheims Tobias Haser zunutze, als er in der 83. Minute traf. Die Schlussphase aber gehörte eindeutig dem SV/BSC, der in Omid Nazari (85.) und Niklas Dölp (90. + 2.) seine weiteren Torschützen hatte.

Hüttenfeld – Türk. W.-Michelb. 1:1

Brachte Gerhard Kotke die SGH in der 74. Minute in Führung, so hieß es in der 80. Minute 1:1, als dem Hüttenfelder Michael Bopp ein Eigentor unterlief. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 07.09.2020