„Alle Corona-Tests sind negativ“

Ried.Im Portal fussball.de war es am Donnerstag noch nicht vermerkt, doch das B-Liga-Derby zwischen der SG Olympia/VfB Lampertheim und dem FV Hofheim fällt definitiv aus. „Das Spiel ist abgesagt. Hofheim weiß auch Bescheid“, stellt SG-Spielausschusschef Patrick Andres klar. Am Sonntag steigen also nur zwei Spiele mit Ried-Beteiligung. Die FSG Riedrode II empfängt den SV Kirschhausen, die SG Hüttenfeld gastiert beim TSV Hambach. Das Ergebnis vom FSG-Heimspiel gegen den SV Fürth II am Donnerstagabend war bis Redaktionsschluss nicht übermittelt.

Olympia/VfB – Hofheim (abg.)

Das Wichtigste nimmt Patrick Andres am Donnerstagmorgen vorweg. „Heute Morgen kam der letzte Test rein. Alle Tests der Spieler unserer ersten und zweiten Mannschaft sowie der zweiten Mannschaft der SG Nordheim/Wattenheim sind negativ“, erklärt der Spielausschussvorsitzende erleichtert.

Dem Spieler der 1b-Elf, der nach dem D-Liga-Match gegen die SG NoWa II am 6. September positiv auf das Coronavirus getestet wurde, gehe es gut. „Er hat nach wie vor keinerlei Symptome. Am Montag wird er einen weiteren Test machen. Als Vorsichtsmaßnahme wird er bis Ende des Monats zu Hause bleiben“, meint Andres.

Mitte Juli habe sich der Spieler in der Türkei aufgehalten, berichtet Andres. Dort und auch in Deutschland habe er sich am Flughafen Tests unterzogen, die negativ ausgefallen seien. Auch ein Olympia-Spieler, der mit dem Infizierten eine Fahrgemeinschaft bilde, sei negativ getestet worden. Der erste bekannte Corona-Fall im Fußballkreis stimmt Andres deshalb umso nachdenklicher. „Es kann überall passieren“, so der Olympia-Sportchef: „Wir hatten unseren Spielern noch gesagt: Wenn jemand Grippesymptome hat, soll er zu Hause bleiben. Aber der Spieler ist bis zum heutigen Tag topfit.“

Bis Sonntag sind beide SG-Teams in Quarantäne. Am Dienstag nimmt die „Erste“ das Training auf. Einen Tag später bestreitet die SG beim SV Fürth II ihr erstes Saisonspiel. Das wegen Verletzungen abgebrochene Auftaktmatch gegen Rimbach wurde auf den 2. Dezember terminiert. Das für Oktober angedachte Pokalduell gegen Bensheim 07 hat die SG abgesagt. Die „Zweite“ muss zwei Partien nachspielen.

Weitere Termine sollen in Kürzefolgen. „Unsere ‚Erste‘ wird im Oktober sechs Spiele haben, darunter zwei Nachholspiele“, sagt Andres, der in täglichem Kontakt mit Kreisfußballwart Reiner Held, Klassenleiter Martin Wecht und der SG NoWa steht. „Wir haben uns super ausgetauscht, Reiner Held und Martin Wecht waren zu jeder Stunde für uns da. Auch mit dem Gesundheitsamt lief die Zusammenarbeit reibungslos“, lobt Andres die Beteiligten.

Riedrode II – SVFürth II

„Drei unserer ersten vier Spiele sind Heimspiele“, sieht FSG-Spielausschussmitglied Fabian Kreiling eine „gute Chance, sich gleich oben festzubeißen“. Alle Mann sind an Bord. Zudem soll Erstmannschaftsspieler Sefcan Pircek, der wieder fit ist, Spielpraxis sammeln.

Hambach – SG Hüttenfeld

1:1 gegen Türkspor Wald-Michelbach, 5:4 gegen Kirschhausen – die SGH ist gut drauf. Doch auch Hambach präsentiert sich in starker Frühform. cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.09.2020