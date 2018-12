Über den neuen Modus der Bürstädter Hallen-Stadtmeisterschaft mit Hin- und Rückspiel wurde im Vorfeld viel geredet – und vor allem: gelästert. Ohne Reiz, lautete der Vorwurf der Trainer von Eintracht und VfR Bürstadt sowie der FSG Riedrode. In dieser Zeitung brachten sie Ideen wie einen Ried-Cup an. Warum diese Ideen nicht vorher bei der Turnierbesprechung an Ausrichter SV Bobstadt herangeführt wurden, weiß indes niemand.

Überhaupt war es weniger dem neuen Modus geschuldet, dass die Stadtmeisterschaft weiter an Wert eingebüßt hat. Der VfR hat sich zum Auftakt völlig uninspiriert 0:8 abschießen lassen, Titelverteidiger Eintracht nahm am ersten der zwei Turniertage ohne große Gegenwehr zwei Niederlagen hin. Auffällig ist außerdem, dass sich auf und jenseits des Hallenbodens eine gewisse Beliebigkeit eingestellt hat. Gefühlt hat jeder Spieler schon mindestens zwei, wenn nicht sogar alle Bürstädter Trikots in seiner Laufbahn getragen. Das nimmt viel Identifikation aus der Sache. Nein: Man muss sich die Zeiten, in denen sich Fanlager gegenseitig beleidigt haben, nicht zurückwünschen. Doch mit einer gesunden Rivalität hat der sportliche Kuschelkurs in der EKS-Halle nicht mehr viel am Hut.

Wie es 2019 weitergeht, ist offen – das Hallenturnier steht am Scheideweg. Lädt der nächste Ausrichter Teams von außerhalb ein, ist die Winterausgabe der Stadtrunde passé. Der Sinn eines zusätzlichen Ried-Cups erschließt sich jedoch kaum, wenn die Trainer die Verletzungsgefahr in der Halle fürchten und im Januar die attraktiveren MorgenMasters-Turniere folgen.

Will man eine Stadtmeisterschaft, kommt man an einem Turnier mit überschaubarer Teilnehmerzahl und begrenztem Prestige wohl nicht vorbei. Wege, um ein solches Championat aufzuwerten, gibt es aber durchaus. Warum nicht mal die A-Jugend des Jugendfördervereins einladen oder eine Allstar- oder Traditionsmannschaft zusammenstellen? Dann wäre wohl auch der Reiz für C-Liga-Schlusslicht Bobstadt größer, wieder bei den ersten Mannschaften mitzuspielen.

