Am Sonntag will es die Eintracht besser machen

Bürstadt.Einen gebrauchten Donnerstagabend hat die Bürstädter Eintracht hinter sich. In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt bezog die erste Mannschaft eine 0:6 (0:2)-Packung beim VfL Michelstadt. Die Eintracht-Reserve verlor auch ihre zweite Punktepartie in der Fußball-C-Liga, gegen den TSV Gras-Ellenbach gab ein 0:2 (0:0).

So richtig erklären, warum die „Erste“ der Eintracht in Michelstadt so klar unter die Räder kam, konnte sich niemand – nicht einmal der Gegner. „Eigentlich muss Bürstadt nach 20 Minuten hier 2:0 führen. Jetzt steht es zur Halbzeit andersherum. Entsprechend angesäuert gehen die Gäste auch in die Kabine“, heißt es im VfL-Fanticker auf fussball.de. Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher wollte derweil „keine Entschuldigungen“ suchen – obwohl auch er findet: „Wenn man das Spiel gesehen hat, wird man schwer glauben, warum es 0:6 ausgegangen ist. In der ersten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel, die Michelstädter haben auf unsere Fehler gewartet, für die wir leider prompt bestraft wurden. In der zweiten Hälfte hat beim Gegner alles geklappt, wir haben dagegen völlig den Faden verloren.“

Der Reihe nach. In der Anfangsphase machte nur ein Team Dampf: Der Aufsteiger aus Bürstadt. Neben dicken Chancen für Vitali Becker und Paul Herbel, deren Versuche auf der Linie geklärt wurden, gab es einen Foulelfmeter für die Eintracht, den Kapitän Flamur Bajrami allerdings neben das Tor setzte (18.).

Die VfL-Treffer durch Immanuel Wüst (22.) nach starker Kombination und durch Roman Schiedlowski, der aus vier Metern zum 2:0 abstaubte (45.+2), stellten den Spielverlauf auf den Kopf.

Als Knackpunkt erwies sich die Rote Karte gegen Eintracht-Torwart Christian Steiner, der Schiedlowski zwei Meter vor dem Strafraum legte – oder auch nicht. „Kein Kontakt“, urteilt der Fanticker. „Wenn, dann war es eine minimale Berührung. Aber man muss sich sicher nicht so fallenlassen wie der Stürmer“, fand Haßlöcher. Kurz vorher war schon das 0:3 nach einem ebenfalls diskutablen Strafstoß gefallen (Daniel Breitwieser, 57.). Marcel Weyrauch (67.), Lutz Reubold (77.) und Schiedlowski (87.) schraubten das Resultat in die Höhe.

Neben Steiner muss die Eintracht in den kommenden Spielen auf Xhino Dushaj verzichten, der wegen Nachtretens Rot sah (90.+1). Am Sonntag (15 Uhr) kommt der TSV Höchst um Goalgetter Rico Blecher auf den Eintracht-Sportplatz. „Den müssen wir in den Griff bekommen“, fordert Bürstadts Trainer Benjamin Sigmund, dessen Team einen Zähler aus drei Partien aufweist.

Bürstadts 1b steht punktlos da – Markus Kunkel (75.) und Florian Staier (81.) trafen in der Schlussphase eines guten Favoritenduells für Gras-Ellenbach. „So langsam finden wir als Mannschaft zusammen. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, wobei wir die größeren Chancen hatten. Aber wenn du vorne die Dinger nicht machst, wirst du eben bestraft“, sprach Eintracht-II-Coach Amir nur vier Torchancen an, die Mergim Dzackaj und Deniz Reiter liegenließen. Am Sonntag (13.15 Uhr) will die Eintracht-Reserve bei Aufsteiger Ober-Abtsteinach II punkten.

