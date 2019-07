An Prestige gewonnen

Biblis.Auch in diesem Jahr veranstaltet der FV Biblis mit dem Biblis-Cup ein Senioren-Fußballturnier, das schon seit 2016 Garant für guten Fußballsport ist und das am kommenden Dienstag, 23. Juli, um 18 Uhr mit der Auftaktbegegnung FV Biblis gegen FSG Riedrode angepfiffen wird. Die Veranstaltung ist eingereiht in die Jubiläumsfestlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Geburtstags des FV Biblis.

Seit diesem Gründungsjahr 2016 gewinnt das Turnier mehr und mehr an Prestige. Das lässt sich am Teilnehmerfeld bestens erkennen. Inzwischen zählen die drei großen Bürstädter Vereine VfR, Eintracht und FSG Riedrode, die allesamt mindestens in der Kreisoberliga Fußball spielen, zum Teilnehmerfeld. Aber auch der FC Alemannia Groß-Rohrheim und die SG Nordheim/Wattenheim wollen ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen.

Nicht nur am Dienstag, 23. Juli, sondern auch am 24. Juli und am 25. Juli finden abends jeweils drei Begegnungen bei einer zweimal dreißigminütigen Spielzeit statt. Schlusstag des Turniers ist Samstag, 27. Juli. An diesem Tag werden sechs Begegnungen ausgetragen und somit der Modus jeder gegen jeden beendet. Bleibt abzuwarten, ob der FV Biblis wie auch im Vorjahr wieder den Sieger stellt. hias

