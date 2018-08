Andreas Fries: Haben ohne Emotion gespielt

Großbrand

Etliche Bullen verendeten im Feuer

Einen Großbrand in Unterschüpf meldete die Polizei am gestrigen Abend gegen 17.30 Uhr. Eine Scheune samt Stall stand in Flammen. Nach Aussage der Polizeidirektion Heilbronn verendeten vermutlich 15 Bullen. Eine genauere Angabe ...