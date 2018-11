Andreas Ochs macht den Unterschied

Groß-Rohrheim.Die Handballer des TV Groß-Rohrheim bleiben auf der Überholspur: Am Sonntag gewann der Bezirksoberliga-Aufsteiger sein Heimspiel gegen die ESG Crumstadt/Goddelau mit 32:30 (18:13). Und die Gäste sind alles andere als ein Leichtgewicht in der Liga. Ihr Ziel war vor der Saison die Meisterschaft. Doch die scheint angesichts von 12:8 Punkten bereits in weiter Ferne, während die Groß-Rohrheimer nach ihrem Sieg im Spitzenspiel und der gleichzeitigen Pleite von Spitzenreiter Langen in Lampertheim sogar punktgleich mit dem Primus sind (17:3). „Das ist eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme“, meinte Holdefehr mit Blick auf die Tabelle. „Aber wir werden weiter gut arbeiten und von Spiel zu Spiel schauen“, will er das Wort Meisterschaft nicht in den Mund nehmen: „Als Aufsteiger tut es gut, auch Respekt zu haben.“ Großen Anteil am Höhenflug des TVG hat Andreas Ochs, der gegen Crumstadt gleich 18 Mal traf.

Wägerle ein starker Rückhalt

In der vollbesetzten Bürgerhalle entwickelte sich in den ersten 17 Minuten ein ausgeglichenes Spiel. Erst nach dem 10:9 erhöhte Groß-Rohrheim auf 13:9 und ging über 15:11 (24.) mit 18:13 in die Pause. „Wir haben in der Deckung gut gespielt und hatten in Alexander Wägerle einen sehr guten Rückhalt“, meinte Holdefehr beim Gang in die Kabine. Doch im zweiten Abschnitt wurde schnell deutlich, dass Crumstadt/Goddelau sich nicht geschlagen gibt: Beim 18:18 hatten die Gäste wieder ausgeglichen (36.), stellten nun ihrerseits eine wesentlich aggressivere Deckung und hatten in Tim Dornbusch einen starken Keeper zwischen den Pfosten. „Damit kamen sie ins Laufen und es wurde eine ganz enge Kiste“, musste der TVG-Trainer mitansehen, wie es fortan immer eng blieb. Dass seine Mannschaft nicht sogar in Rückstand geriet, hatte sie vor allem einem Spieler zu verdanken: Andreas Ochs. Der Spielmacher und Torjäger in Personalunion übernahm Verantwortung und war von Crumstadt/Goddelau einfach nicht zu stoppen. „Heute muss man wirklich sagen, dass Andi der entscheidende Faktor war. Das soll nicht die Leistung der anderen Spieler schmälern, aber was Andi gemacht hat, war schon Klasse“, so Holdefehr.

Spielerisch noch Luft nach oben

Den letzten Anschlusstreffer hatten die Gäste beim 24:25 (45.) geschafft, danach führte Groß-Rohrheim immer mit mindestens zwei, meistens drei Toren. Nach dem Treffer von Andreas Ochs zum 32:29 waren noch knapp vier Minuten zu spielen. Crumstadt vergab in dieser Phase noch zwei Strafwürfe und setzte mit dem Treffer zum 32:30-Endstand 15 Sekunden vor dem Ende den Schlusspunkt. „Ich denke, unterm Strich haben wir uns diesen Sieg redlich verdient“, meinte Holdefehr. „Vor allem kämpferisch war das heute richtig gut und auch wenn die beiden Punkte heute natürlich das allerwichtigste sind, muss man auch sehen, dass wir in der zweiten Hälfte spielerisch nicht mehr ganz so gut drauf waren.“

TVG-Tore: Ochs (18/7), Reis, Sebastian Haas (je 3), Till Haas, Kohl, Olf (je 2), Kehl, Ehlert (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.11.2018