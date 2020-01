Andrey Semenow vor der Rückkehr

Lampertheim.Den Begriff „Fehlstart“ nahm Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim, nach dem Rückrundenauftakt des ersten Herrenteams in der 3. Bundesliga Nord nicht in den Mund. Vor allem wegen des Verletzungsausfalls von Spitzenspieler Andrey Semenov hatte der TTC seine Erwartungshaltung gehörig herunterschrauben müssen.

Dennoch stehen nach den Partien bei den Abstiegskandidaten TSV Schwarzenbek (5:5) und SV Siek (2:6) vor zehn Tagen drei Verlustpunkte zu Buche, die so nicht eingeplant waren. Mit 12:10 Zählern finden sich die Lampertheimer als Fünfter zwar immer noch in der oberen Tabellenhälfte wieder. Das kann sich aber schnell ändern – vor allem, wenn beim Heimauftakt gegen den TTC Fulda-Maberzell II am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, Sedanhalle) nichts Zählbares herausspringen sollte.

Der Gegner aus Osthessen schloss die Vorrunde als Zweiter ab. Nach einem 6:4-Arbeitssieg gegen Schlusslicht TTC Herne liegt Fuldas Bundesliga-Reserve mit 14:6 Punkten hinter Primus Hertha BSC (20:0) und dem TTC Düsseldorf (15:7), der eine Partie mehr absolviert hat, auf Rang drei.

Zakahrov meldet sich gesund

Der Lampertheimer TTC kann wohl in Bestbesetzung antreten. „Dmitry Zakharov ist nach seiner Erkältung wieder fit. Andrey Semenov kann nach seiner Verletzung am Handgelenk nur dosiert trainieren, aber wir gehen davon aus, dass er am Sonntag spielen wird“, berichtet van gen Hassend. Einen Spaziergang erwartet der TTC-Boss freilich nicht: „Mit Thomas Keinath, Csaba Andras, Benno Oehme, Sven Hennig hat Fulda vier junge, heiße, motivierte Spieler. An einem guten Tag ist für uns etwas drin. Da müssen wir aber zu einer guten Form auflaufen.“

Ein Punktgewinn stände dem TTC gut zu Gesicht. Das nächste Ligaspiel steigt nämlich – ebenfalls zu Hause – am 9. Februar (14.30 Uhr) gegen den designierten Meister aus Berlin. „Da wird nichts möglich sein“, stellt sich van gen Hassend auf das Ende der famosen Lampertheimer Heimserie ein. Seit dem 4:6 gegen den späteren Champion 1. FC Köln am 30. September 2018 mussten sich die Südhessen in der Sedanhalle nicht mehr geschlagen geben. Seitdem holte der Vizemeister der vergangenen Spielzeit acht Siege und ein Remis. Unabhängig von dieser Statistik soll die 14-Punkte-Marke schnellstmöglich fallen. „14 Punkte schaffen die Teams, die jetzt unten stehen, nicht mehr“, meint Lampertheims Vorsitzender.

Unterdessen landete das Damenteam des TTC Lampertheim den nächsten Punktgewinn im Kampf gegen den Abstieg aus der Oberliga Hessen. Acht Tage nach dem überraschenden 8:5-Heimerfolg gegen den Tabellenvierten Blau-Weiß Münster trotzten die Südhessinnen dem Zweiten TTC Langen II ein 8:8-Heimremis ab. „Alle vier Spielerinnen haben ein sehr gute Leistungen gezeigt“, fand van gen Hassend.

Mit 6:16 Punkten findet sich das Vorrunden-Schlusslicht jetzt auf einem Nichtabstiegsplatz wieder. Die Kellerkinder SV Ober-Kainsbach, TTG Morschen-Heina (beide 5:13 Punkte) und TTF Oberzeuzheim (4:14 Punkte) haben aber noch kein Spiel im neuen Jahr absolviert. „Die direkten Kellerduelle kommen noch. Die drei Punkte, die wir gegen Münster und Langen II geholt haben, sind Gold wert“, gibt sich van gen Hassend wieder zuversichtlich.

Zumal das Spiel gegen Langen II auch mit einem Lampertheimer Heimerfolg enden hätte können. Nach der 2:0-Führung aus dem Doppelauftakt – Anne Lochbühler/Sabrina Metzger und Inken Diederich/Tanja Haberle waren erfolgreich – brachten Spitzenspielerin Lochbühler mit zwei gewonnenen Einzeln und Inken Diederich den TTC mit 4:0 und 5:2 in Front.

Knackpunkt war Metzgers knappe 13:15-Niederlage gegen Julia Baligacs im fünften Satz. Lampertheims Nummer vier hatte zuvor vier Matchbälle verspielt. Nach Haberles Drei-Satz-Erfolg und Lochbühlers drittem Einzeltriumph zogen die TTC-Damen auf 7:5 davon. Dann schlug erneut Baligacs, diesmal gegen Diederich, im fünften Satz zu. Am Samstag (19.30 Uhr) sind Lampertheims Damen zu Gast beim Fünften KSG Haunedorf (9:9 Punkte). „Das ist ein bärenstarker Aufsteiger. Aber wenn wir unsere Form bestätigen, ist auch dort etwas machbar“, ist sich van gen Hassend sicher.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020