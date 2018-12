Anerkennung für die SGH

Die SG Hüttenfeld musste reagieren – und sie hat reagiert. In einem zweiseitigen Statement distanziert sie sich von Diskriminierung und Rassismus und kommt Joel Wayita-Makamba mit einer Einladung entgegen. Der farbige frühere SGH-Jugendspieler war beim Hüttenfelder C-Liga-Heimspiel gegen Eintracht Bürstadt II von Zuschauern rassistisch beleidigt worden. Darüber hinaus erklärten die Hüttenfelder, die Vorfälle intern aufgearbeitet zu haben und kündigten an, an einem Präventions-Workshop teilzunehmen, um künftig besser reagieren zu können.

Vor dem Hintergrund, dass der Gang vor das Sportgericht noch aussteht, verdient dieses Statement vor allem eines: Anerkennung. Hier hat ein Verein umgehend auf Vorwürfe reagiert und ist sich nicht zu schade, sich Hilfe zu holen. Wie stark die Hüttenfelder Erklärung wirklich ist, wird sich allerdings erst im März zeigen, wenn die Saison weitergeht.

Wenn der Fall Wayita-Makamba überhaupt etwas Gutes hat, dann den Umstand, dass das Thema Rassismus wieder in aller Munde ist. Es ist die nächste Chance – nicht nur für Hüttenfeld –, den Kampf gegen den Rassismus auf den Sportplätzen endlich mit Gesten und Taten anzugehen. Das bunteste Fair-Play-Plakat, das aufwendigste Nein-zu-Rassismus-Video und der emotionalste Facebook-Post bringen nichts, wenn alle Beteiligten die Unbelehrbaren mit einem Achselzucken hinnehmen.

