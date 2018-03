Anzeige

Bergstraße.Tobias Kleiner, Koordinator für Qualifizierung im Fußballkreis Bergstraße, macht Trainer und Betreuer auf zwei Kurzschulungsangebote aufmerksam. Am Samstag, 24. Februar (14 bis 18 Uhr), geht es in Rimbach um das Thema „Mannschaftsführung“. Diese Kurzschulung richtet sich an Verantwortliche von C- bis A-Jugendmannschaften; es sind noch 15 Plätze frei.

Gar noch 18 freie Plätze stehen beim Lehrgang „Kindeswohl“ zur Verfügung, der am 1. März von 10 bis 14 Uhr beim VfB Lampertheim über die Bühne geht. Jugendleiter, Trainer und Betreuer von Nachwuchsmannschaften sollen sensibilisiert werden, Kindeswohlgefährdung oder sexuelle Gewalt zu erkennen und anzusprechen.

Anmeldungen für beide Lehrgänge im Internet unter dfbnet.org. all