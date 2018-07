Angert macht seine Ankündigung wahr

Anzeige

Bei den Frauen lag die Gewinnerin des Triathlons in Mußbach, Anne Reischmann (Bad Waldsee), lange in Führung. Doch sechs Kilometer vor Schluss zog Karoline Brüstle (TV Neidlingen) an ihr vorbei und siegte in 2:24:48 Stunden. Reischmann hatte im Ziel über eine Minute Rückstand. „Karoline hat super mitgehalten und verdient gewonnen“, gratulierte Reischman. bol/ü

© Südhessen Morgen, Montag, 23.07.2018