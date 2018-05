Anzeige

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 hat es selbst in der Hand: Mit einem Sieg oder einem Unentschieden kann die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am Sonntag im letzten Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten FC Erzgebirge Aue den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Nach dem 3:0 bei Jahn Regensburg stehen die Lilien auf Rang 14 und damit erstmals seit rund einem halben Jahr über dem Strich.

„Das war erst ein kleiner Schritt Richtung Klassenerhalt“, sagte Kapitän Aytac Sulu nach dem Sieg in Regensburg. Und Trainer Dirk Schuster mahnte: „Noch haben wir nichts erreicht.“ Deswegen wird auch keine Feier für den zum Greifen nahen Klassenerhalt geplant, wie Schuster der „Bild“-Zeitung sagte: „Wir wissen ja, wie doof es dann ist, wenn es schief geht. Es gibt striktes Feier-Planungsverbot.“

Von Rechenspielen will man nichts wissen. „Wir haben ein Finalspiel, so wie wir es wollten. Darauf haben wir die ganze Zeit hingearbeitet“, erklärt Sulu. „Wir blenden weiter die Tabelle aus, denn es kann so schnell in alle Richtungen gehen.“ Eine ganz besondere Brisanz hat das Spiel gegen Aue für den mit zehn Saisontreffern erfolgreichsten Torschützen Tobias Kempe. Der spielte nicht nur selbst von 2010 bis 2012 für den FC Erzgebirge, aktuell steht dort auch sein drei Jahre älterer Bruder Dennis unter Vertrag. lhe