Angst vor dem Ball ist längst verflogen

Biblis/Lampertheim.Der FV Biblis II hat einen guten Auftakt in die verbleibende Runde in der Kreisliga C Bergstraße erwischt, so landete die Reserve des A-Ligisten zunächst mit einem 4:1-Heimsieg gegen den Tabellenführer SG Hüttenfeld einen Überraschungscoup, während man vor einer Woche beim Schlusslicht SV Bobstadt die wichtige Pflichtaufgabe im Kampf um den Klassenerhalt mit einem 2:0-Sieg löste. Am vergangenen Sonntag trübte sich diese Bilanz durch die 1:2-Heimniederlage gegen den SG Wald-Michelbach II aber etwas ein.

„Wir haben es Wald-Michelbach insgesamt zu einfach gemacht“, ärgert sich Torhüter Tim Redig, der in den beiden Ligaspielen zuvor erheblichen Anteil am guten Restrundenauftakt der Gurkenstädter hatte. In der Winterpause hatte sich der Torwart aus Lampertheim dem FVB angeschlossen. „Eigentlich hatte ich daran gedacht, in Sachen Fußball aufzuhören, weil mich meine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik in Heidelberg sehr gefordert hat und es zeitlich mit dem Fußball immer schwieriger wurde. Da bekam ich einen Anruf von Thomas Roth, der beim FV Biblis das A-Liga-Team übernommen hatte. Ich kannte ihn ja noch als meinen Trainer beim FC Olympia Lampertheim“, freute Redig das Interesse seines ehemaligen Coaches. „Mir hat der Fußball dann doch ein wenig gefehlt und schon auf der Weihnachtsfeier habe ich mich beim FVB sehr wohl gefühlt und den großen Zusammenhalt hier gespürt“, entschied sich Redig, das Karriereende zu verschieben.

Vom Winterneuzugang profitiert nun erst einmal der FVB II. Dessen Spielertrainer Sven Sauer weiß, was er am 21-Jährigen hat. „Die Torhütersituation war in dieser Runde nicht immer einfach. Gerade in den ersten beiden Spielen hat man gemerkt, dass es der Mannschaft enorm hilft, wenn sie weiß, dass sie einen so stabilen Rückhalt hat“, lobt Sauer den Neuen. „Beim Spiel in Bobstadt hat er den Einen wirklich überragend gehalten, sonst hätte es noch mal eng werden können“, berichtet Sauer. „Da habe ich selbst schon gedacht, dass der wohl reingeht. Das war ja aus knapp elf Metern Entfernung, aber ich habe ihn gekriegt und den Anschlusstreffer zum 1:2 verhindert. In dieser Phase hat Bobstadt ganz schön gedrückt“, erinnert sich Redig, wie er die Riesenchance von Niklas Klotz zunichte machte.

Redig ist dabei offensichtlich ein Mann für die Derbys. „Gegen jemanden zu spielen, den man gut kennt hat immer ein besonderen Reiz“, findet der Schlussmann, der für diese Partien offensichtlich keine Extramotivation braucht. Dabei war die Torhüterkarriere dem jungen Lampertheimer nicht unbedingt vorbestimmt. „Früher hatte ich sogar Angst vor dem Ball“, unterbrach Redig seine Fußballerkarriere im Nachwuchs des VfB zunächst zugunsten des Handball. „Da musste ich dann ins Tor und danach hatte ich keine Angst mehr vor Bällen“, nahm Redig mit 13 Jahren den Fußballsport beim VfB wieder auf und blieb dem Platz zwischen den Pfosten treu.

