Ankunft mit Ausrufezeichen

Hüttenfeld.Die Tormaschine der SG Hüttenfeld hat zum Auftakt in der Kreisliga B gleich wieder zugeschlagen: Der Aufsteiger fertigte den SV Affolterbach mit 5:0 (4:0) ab. In der abgelaufenen Saison hatte der C-Liga-Meister satte 108 Tore erzielt – und dem Team von Trainer Jury Mai gelang es nun gleich im ersten B-Liga-Spiel nach neun Jahren, an die starke Bilanz aus der Vorsaison anzuknüpfen.

Das lag auch an Stürmer Tobias Lerchl, der zum 3:0 (35.) und 4:0 (44.) traf. „Mein Doppelpack war schon cool. Es tut einem als Stürmer natürlich gut, wenn es gleich beim ersten Mal so flutscht. Allerdings hat es dafür nicht nur mich, sondern auch die anderen Jungs gebraucht“, sagt Lerchl: „Ehrlicherweise muss man sagen, dass Affolterbach an diesem Tag nicht der stärkste Gegner war, aber trotzdem muss man die Tore ja erstmal machen. Bei mir selbst hätten es auch noch zwei mehr sein können.“

Ein Stück der Aufstiegseuphorie haben die Hüttenfelder auf jeden Fall in die neue Saison mitgenommen, dafür war der Meisterschaftskampf in der C-Liga in der vergangenen Runde am Ende einfach zu dramatisch. „Wir lagen lange klar an der Tabellenspitze und hatten vor der Winterpause schon gut Punkte gesammelt. Ein Glück, dass wir uns die erarbeitet hatten, denn als es dann mal nicht so lief, haben wir davon gezehrt. Trotzdem konnte der TSV Gras-Ellenbach an uns vorbeiziehen. Da waren wir plötzlich nicht mehr der Gejagte, sondern der Jäger“, erinnert sich Lerchl: „So kam es im letzten Saisonspiel zum Finale gegen Gras-Ellenbach. Wir siegten 1:0, emotionaler kann man wohl kaum aufsteigen.“

Wie stark die Gras-Ellenbacher sind, stellten sie als C-Liga-Vize in den Relegationsspielen unter Beweis, als sie den Drittletzten der B-Liga VfL Birkenau II mit 5:2 und 4:0 aus der B-Klasse warfen. Zum Wiedersehen mit dem TSV Gras-Ellenbach kommt es für die Grün-Weißen schon bald, muss die SGH doch am 25. August zum Aufsteigerduell im Odenwald antreten.

Einen TSV-Spieler kennt Lerchl dabei besonders gut, spielte Julius Klute doch letzte Saison noch für die Hüttenfelder. „Natürlich ist es schade, dass er nicht mehr bei uns ist. Wir haben letzten Samstag erst seine Hochzeit gemeinsam gefeiert“, muss sich Lerchl erst noch daran gewöhnen, dass man sich nun auf dem Platz gegenübersteht.

Es gibt allerdings noch eine weitere B-Liga-Begegnung, die sich Lerchl schon jetzt im Kalender angestrichen hat, nämlich wenn der SC Rodau am 15. September am Hegwald zu Gast ist. Schließlich hat er selbst vier Jahre für den Club aus dem Zwingenberger Ortsteil gespielt. „Es sind noch einige da, die ich noch von damals kenne.“

Dass er aktuell schon einen kleinen Lauf zu haben scheint, freut Lerchl, der schon in der ersten Runde des Kreispokals beim 3:1-Sieg über den Kreisoberligaabsteiger SV Anatolia Birkenau traf. „Trotzdem bin ich es da vorne ja nicht alleine, schließlich sind wir mit Kevin Rathgeber, Daniel Hartmann, Andreas Rünger und mir für den Gegner nur schwer auszurechnen.“

