Lampertheim.Am Sonntag, 24. Juni, findet die 23. Auflage des EWR Triathlons in Lampertheim statt. Die Teilnehmerzahl bei der beliebten Sportveranstaltung in der Spargelstadt ist auf 550 (Sprint- und Schnuppertriathlon) begrenzt, zudem dürfen 50 Staffeln starten. Es empfiehlt sich für Leistungssportler, aber auch für Jedermänner, den Anmeldeschluss für die Veranstaltung rund um die Biedensandbäder in Lampertheim im Blick zu haben.

Dabei ist sowohl für den Sprint-, Jedermann- und Staffelwettbewerb als auch für den vorangehenden Schüler- und Jugendwettbewerb als Tag für den Meldeschluss Dienstag, 19. Juni, 24 Uhr vorgesehen. Die Anmeldung zum EWR Triathlon 2018 erfolgt online und kann über die Veranstaltungsseite triathlon-lampertheim.de vorgenommen werden.

Für Starter, die über einen Pass der Deutschen Triathlon Union (DTU) verfügen, ist eine Teilnahme am Schnupperwettbewerb nicht möglich. Teilnehmer am Sprintwettbewerb müssen dagegen über einen gültigen DTU-Starterpass verfügen oder eine Tageslizenz beantragen. Sollte es am Veranstaltungstag noch freie Plätze geben, werden diese bis 8 Uhr bei der Startunterlagenausgabe vergeben. Zusätzlich zum Startgeld wird dann eine Nachmeldegebühr von zehn Euro fällig. and