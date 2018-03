Anzeige

Biblis.Von Zweckoptimismus hält Sven Sauer, Spielertrainer des FV Biblis II, wenig. Ein Blick auf die Tabelle der Fußball-C-Liga verrät: Der 31-Jährige tut gut daran. Mit nur zehn Punkten aus 20 Spielen liegt der Aufsteiger auf dem 15. und vorletzten Platz. Zum SV Zwingenberg auf Relegationsrang zwölf fehlen neun Punkte, Mitaufsteiger Birlikspor weist als Elfter 22 Zähler auf.

Soll die Klasse gehalten werden, muss Biblis II also schon mehr als doppelt so viele Punkte sammeln wie bisher. Resignation ist Sauer dennoch ein Fremdwort. So hat das junge FVB-Urgestein umgehend eine Antwort auf die Frage parat, was ihm noch Hoffnung mache. „Aus der D-Liga“, holt er aus, „sind wir nicht aufgestiegen, weil wir die beste Mannschaft waren, sondern weil wir unsere Tugenden an den Tag gelegt haben. Im Fußball gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft, sondern die, die es am meisten will. Diese Einstellung erwarte ich jetzt von jedem Einzelnen hier.“

An der Trainingsresonanz soll es nicht scheitern. „Es gab einmal kurz einen Durchhänger, aber zum größten Teil ist die Trainingsbeteiligung gut. Wir sind eine tolle Truppe mit einem guten Gefüge und gehen das zusammen an“, betont Sauer, der beim FVB auch das Amt des Zweiten Vorsitzenden bekleidet. Hoffnung macht ihm zudem, dass mit Routinier Marco Müller und Marvin Heiß zwei potentielle Leistungsträger wieder zum Kader zählen.