Aufgefallen – Maximilan Hödl

Bürstadts André Bandieramonte (l.) gegen Michelstadts Lutz Reubold sorgte für die wichtige 3:0-Führung. © Nix

Mit einem 3:2 (3:0)-Heimsieg gegen den VfL Michelstadt ist Gruppenliga-Aufsteiger Eintracht Bürstadt in die Rückrunde gestartet. Dabei bekamen die Zuschauer zwei überaus unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und haben das Spiel bestimmt. Auch wenn wir es anders haben wollten, war Michelstadt dann aber in Hälfte zwei die bessere Mannschaft. Doch insgesamt gesehen ist unser Sieg sicher nicht unverdient“, freute sich ETB-Spielertrainer Benjamin Sigmund über den zweiten Heimdreier in Folge.

In einem nur zu vertrauten Film fand sich dagegen Gästecoach Mariusz Rutkowski wieder. „Wir haben auswärts bisher erst fünf Punkte geholt, heute hat man wieder gesehen warum. Wieder einmal haben wir die erste Halbzeit völlig verschlafen und beginnen erst in der zweiten Hälfte mutig Fußball zu spielen, wenn wir mit 0:3 schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Das ist einfach eine Einstellungssache“, bedauerte der VfL-Trainer, dass sich seine Mannschaft nicht mit einem Remis belohnte.

In der Sonnenstadt Bürstadt sollte sich dabei gestern auch der Sonnenschein als ein Faktor erweisen. So konnte VfL-Torwart Oguzhan Temur in der 16. Minute den immer länger werdenden Schuss von Klaudi Buraku gegen die Sonne blickend im letzten Moment zur Ecke abwehren. Eine Minute später hielt dann ETB-Abwehrspieler Mehmet Tutay aus rund 30 Metern einfach mal drauf und der geblendete Temur ließ den Ball zum 1:0 passieren. Nur zehn Minuten später war es dann Fabio Capello, der abzog. Auch hier stand die Sonne wieder tief, und erneut sah Temur nicht gut (aus), als der Ball zum 2:0 (27.) im Tor der Gäste einschlug. „Dass so etwas ausgerechnet meinem Kapitän passiert. Da muss er einfach mal eine Kappe gegen die Sonne aufziehen“, ärgerte sich Rutkowski, der die Schuld aber nicht allein an seinem Keeper festmachen wollte. „Wir müssen das vorher unterbinden, damit es hier gar nicht erst zu diesen Schüssen kommt“, bemängelte der Gästecoach.

Die Hausherren hatten Möglichkeiten, ihre Führung auszubauen. So schoss in der 36. Minute erneut Capello, aber diesmal war Temur zur Stelle. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte parierte ETB-Goalie Christian Steiner einen Kopfball von Lutz Reubold und im direkten Gegenzug zeigte die Eintracht den schönsten Spielzug der Begegnung, den André Bandieramonte zum 3:0 (45.+1.) veredelte.

Sigmund mit Rückenproblemen

Nach der Pause veränderte sich das Bild auf dem Platz, auch weil Sigmund raus musste, der der Hintermannschaft der Grün-Weißen viel Stabilität verliehen hatte. „Mein Rücken hat nicht mehr mitgemacht“, berichtete der ETB-Coach, warum Matthias Wegerle für ihn ins Spiel kam. Die Gäste wechselten gleich doppelt: Robert Sterz und Kai Bundschuh belebten das Offensivspiel der Odenwälder deutlich. Trotzdem hatte Bandieramonte in der 63. Minute die große Chance zum 4:0, als er an Temur scheiterte. In der 65. Minute entschied Schiedsrichter Dominik Magel zum Unverständnis von Eintracht-Torwart Steiner auf Foul des Keepers an Sterz. Roman Schiedlowski lief zum Strafstoß an und verkürzte auf 3:1 (65.).

Der Druck der Gäste wurde nun stärker und der unermüdliche Maximilian Hödl fand zu selten Abnehmer für seine Bälle, weil die Eintracht gerade bei den Kontern zu unentschlossen wirkte. Stattdessen brachte Reubold die Gäste auf 3:2 (83.) heran und es wurde noch einmal richtig spannend. Auch weil Mehmet Tutay wegen Meckerns in der Nachspielzeit Gelb-Rot sah (90.+4.). Hödls aufopferungsvoller Kampf wurde aber belohnt, und die drei Punkte blieben in Bürstadt.