Aufholjagd jäh unterbrochen

Groß-Rohrheim.„Es ist schon ein komisches Gefühl, denn eigentlich hätten wir jetzt mit der Mannschaft schon den Treffpunkt vor unserem Heimspiel gehabt, das ist immer, wenn unsere zweite Mannschaft spielt“, war es für Marcel Eckhardt am frühen Sonntagnachmittag ein komisches Gefühl, nicht am Sportplatz in Groß-Rohrheim zu sein.

Im ersten Spiel nach der Winterpause hatte der Kapitän des Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim beim 4:1 (1:1)-Heimsieg über Eintracht Wald-Michelbach II gleich mal alle vier Tore für sein Team erzielt. Eigentlich wollte der Vorletzte der Kreisoberliga Bergstraße am zurückliegenden Sonntag diesen Schwung in das Heimspiel gegen die SG Wald-Michelbach mitnehmen, doch am Donnerstag erfolgte vom Hessischen Fußball-Verband (HFV) bekanntlich aufgrund der Corona-Pandemie die Absage aller Spiele bis zum 10. April.

„Man hat ja schon gesehen dass sich wegen des Coronavirus etwas verändert, wenn man sich etwa in der Fußball-Bundesliga die Austragung des Rheinderbys zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ohne Zuschauer angesehen hat. Aber dass das jetzt so schnell im Amateurbereich diese Auswirkungen hat, da hätte keiner dran gedacht. Am Donnerstag war bei uns eigentlich das übliche Training geplant“, kam die Entwicklung für den FCA-Kapitän dann doch überraschend.

Gute Wintervorbereitung

„Im Moment hängt man erst mal in der Luft“, würde sich Eckhardt wünschen, dass der Spielbetrieb nach dem 10. April noch einmal aufgenommen werden kann, schließlich wollte der 24-Jährige mit dem FCA noch Abstiegsrang 15 entrinnen. „Wir hatten eine gute Wintervorbereitung, in der wir kein Spiel verloren haben und haben mit Sergen Parlak (SV Concordia Gernsheim II), Janis Carl (JFV Alsbach/Auerbach) und den Brüdern Hashem und Harwin Alsharou (beide Rot-Weiß Waldorf II) vier junge Spieler dazu bekommen, die gut zu uns passen. Nach unserem Heimsieg gegen Eintracht Wald-Michelbach II hätten wir jetzt ja die nächsten beiden Spiele gegen die SG Wald-Michelbach und Starkenburgia Heppenheim ebenfalls zu Hause gehabt und da wäre die Chance schon da gewesen, im Kampf um den Klassenerhalt Boden gutzumachen“, bedauert Eckhardt.

Sollte es nach dem Karfreitag tatsächlich zu einem Abbruch der laufenden Saison kommen, wünscht sich der Stürmer diesbezüglich zumindest eine andere Handhabung, als jene des Hessischen Handball-Verbandes (HHV). „Im Handball wurde die Saison für alle Mannschaften im HHV-Bereich ja bereits abgebrochen und der Stand der Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs am 13. März auch als für die Auf- und Abstiegsregelung maßgebend gewertet.“ Eckhardt weiß, das eine analoge Anwendung dieser Regelung den Abstieg der Alemannia bedeuten würde.

„Das wäre natürlich schade, aber es gefällt mir in Groß-Rohrheim, so dass ich hierbleibe, auch wenn es runtergehen sollte. Und ich denke, der Kern der Mannschaft würde das auch tun“, stimmt für den Kapitän der Zusammenhalt im Team.

Auswirkungen am Arbeitsplatz

Dass der HFV den Spielbetrieb angesichts der Corona-Pandemie auf Eis gelegt hat, kritisiert Eckhardt nicht: „Es gibt wichtigere Dinge als Fußball, auch wenn es einem selbst schon fehlt, auf dem Sportplatz zu stehen. Den Trainingsbetrieb haben wir im Moment ja auch eingestellt.“ Die Auswirkungen des Coronavirus bekommt Eckhardt auch an seinem Arbeitsplatz beim Elektronikunternehmen Tyco Electronics in Darmstadt zu spüren. „Wir wurden bereits am Freitag von der Unternehmensleitung ins Homeoffice geschickt. Auch der Transport unserer Waren nach China hat sich angesichts der vielen gestrichenen Flüge schwierig gestaltet, so dass hier zuletzt sogar Chartermaschinen eingesetzt wurden“, hofft Eckhardt inständig, dass die Menschen möglichst bald wieder zur Normalität zurückkehren können.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.03.2020