Bürstadt.Am Sonntag wird in Bürstadt ein neues Kapitel Fußballgeschichte aufgeschlagen, denn als nun klassenhöchster Verein der Sonnenstadt empfängt der SV DJK Eintracht Bürstadt den SV Münster. Anpfiff zum Gruppenligaspiel ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Wasserwerkstraße.

Für die Grün-Weißen ist es nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison das erste Heimspiel in der Gruppenliga Darmstadt überhaupt. „Die Vorfreude auf dieses Spiel kommt bei mir erst, je näher es rückt“, sieht Eintracht-Coach Benjamin Sigmund noch keinen Grund zur Nervosität. Die hatte man den Grün-Weißen zuletzt bei ihrem Gruppenligaeinstand beim FC 07 Bensheim allerdings durchaus angemerkt. Das sah auch Sigmund so, dem aber nicht nur bei seinem Team kleine Anlaufschwierigkeiten aufgefallen waren, sondern auch beim Verbandsligaabsteiger aus Bensheim, der in dieser Gruppenligasaison als Mitfavorit gehandelt wird. „In der ersten Halbzeit fand ich uns besser, aber in der zweiten war der FC 07 am Drücker“, freute sich Sigmund umso mehr, dass dem Liganeuling in der Schlussphase durch den zweiten Treffer von Juan Marroqui Cases an diesem Tag noch der 2:2 (1:1)-Ausgleich gelang.

Tipps der Trainer: Benjamin Sgmund (Eintr. Bürstadt): „Wir haben unseren Kader gegenüber der letzten Saison qualitativ noch einmal verbessert und wollen am Sonntag zu Hause gewinnen. Ich tippe ein 3:1.“ Naser Selmanaj (SV Münster): „Ich will am Sonntag gewinnen, dafür gilt es als Einheit aufzutreten und das ist es auch was ich von der Mannschaft sehen will. Dann können wir dort etwas holen.“ and

Lob vom gegnerischen Trainer

„Zu diesem Zeitpunkt hätte Bensheim das Spiel eigentlich schon längst für sich entscheiden müssen, aber dann haben sie hinten einen Fehler gemacht und die Eintracht hat zum 2:2 ausgeglichen. Das spricht für einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft und dass man an sich glaubt“, lobte auch SVM-Trainer Naser Selmanaj, der die Gelegenheit genutzt hatte, den nächsten Gegner seines Teams zu beobachten.