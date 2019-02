„Aufstieg wäre die Krönung“

Vorwiegend auf gegnerischen Plätzen finden die Vorbereitungsbegegnungen des VfR Bürstadt statt. So tritt der VfR am Dienstag, 5. Februar, bei der zweiten Mannschaft von Wormatia Worms an der Alzeyer Straße in Worms an.

Am Mittwoch, 13. Februar, gastiert der Kreisoberligist beim A-Ligisten Azzurri Lampertheim. Am Samstag, 16. Februar, geht es in die Kreisstadt Heppenheim, wo der VfR beim Gruppenligisten FC Sportfreunde seine Visitenkarte abgibt.

Beim Pfungstädter Club SV Hahn, der in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau auf dem fünften Tabellenplatz steht, ist der VfR am Mittwoch, 20. Februar, zu Gast. Am Samstag, 23. Februar, geht es in den Odenwald, wo der VfR beim A-Ligisten SV Lörzenbach auf eine gute Frühform hofft.

Ein Spiel am Samstag, 2. März, gegen die U 19 des FC 07 Bensheim schließt das Vorbereitungsprogramm des VfR ab. Austragungsort ist das Gelände von Eintracht Bürstadt an der Wasserwerkstraße. hias