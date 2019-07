Auftakt bei den Flames

Beim Flames-Trainingsauftakt wurden fleißig Runden gelaufen. © Neu

Bensheim.„Laktat hält keine Bälle.“ Mit dieser Feststellung liegt Jessica Kockler sicher richtig, dennoch kam die Torhüterin der HSG Bensheim/Auerbach nicht umhin, vor dem eigentlichen Trainingsauftakt der Flames im Weiherhausstadion ein paar Stadionrunden zu drehen. Für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG stand der obligatorische Laktattest auf dem Programm. Durchgeführt wurde die Maßnahme zum wiederholten Male von Sportwissenschaftler Harald Becker, der den Flames-Spielerinnen nach der stufenförmig erhöhten Belastung jeweils Blut aus dem Ohrläppchen entnahm.

Neben der Pulsmessung ist der Laktattest ein zweiter Parameter, der über den Belastungszustand der Testperson Auskunft ergibt, erläuterte Becker. Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm, die fortlaufend die Pulswerte ihrer Cracks notierte, und Becker waren nach einer ersten Schnellanalyse zufrieden mit dem Fitnessstand der gesamten Crew. „Alles in Ordnung“, bestätigte Ahlgrimm. Insgesamt elf Handballerinen waren bei der ersten Einheit am Start. Sarah Dekker und Julia Niewiadomska sind bei den Nachwuchs-Nationalmannschaften der Niederlande beziehungsweise Polens, Simone Spur Petersen befindet sich nach ihrem Kreuzbandriss im Aufbautraining.

Fünf Neuzugänge schon dabei

Fünf der (bislang) sieben Neuzugänge nahmen an diesem ersten Team-Meeting teil. Christin Kühlborn und Dionne Visser, die gemeinsam von der nordhessischen SG Kirchhof an die Bergstraße kamen, berichteten von einem besonderen Erlebnis. Christin und Dionne, die seit Ende Juni in Lorsch eine Wohngemeinschaft bilden, hatten leichte Orientierungsschwierigkeiten in ihrer neuen Heimat. Bei einem Trainingslauf vor einigen Tagen verirrten sich die beiden im Lorscher Wald. Dank Handy-Navi und nach einem Umweg von drei Kilometern fanden sie den Weg nach Hause wieder.

Am zweiten Trainingstag stand zunächst eine einstündige belastungsintensive Outdoor–Athletik-Intervalleinheit auf dem Programm. Danach ging es für knapp 60 Minuten in die Sporthalle – zum Handball spielen. eh/ü

