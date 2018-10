Aus für Waldhorn

Lampertheim.Weil Fußball-D-Ligist FC Waldhorn Lampertheim nicht genügend Spieler zur Verfügung hatte, sagte der Club kurzerhand das für gestern terminierte Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer TSV Gadernheim ab. Es war bereits das dritte Mal in der Saison, dass der FC Waldhorn nicht antrat. Somit wird der Verein gemäß der Regularien des Hessischen Fußballverbandes aus der Wertung genommen.

„Wir bedauern die Spielabsage. Doch wir hatten alles probiert und jeden möglichen Spieler zu Hause angerufen und gefragt, ob er kommen kann“, berichtet Spieler und Vorstandsmitglied Günter Prinz vom eifrigen Bemühen des Vereins, im Lautertal eine Mannschaft aufbieten zu können. Sogar er selbst wäre mit seinen 55 Jahren noch bereit gewesen, die Sporttasche zu packen und sich in den Dienst des Clubs zu stellen.

Auch in den beiden vergangenen Spielzeiten zogen sich zwei Mannschaften aus dem Ried aus dem laufenden Spielbetrieb der Kreisliga D zurück. Standen Alemannia Groß-Rohrheim II in der Saison 2016/17 nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung, so musste der FV Hofheim II in der Saison 2017/18 nach dreimaligem Absagen seine Mannschaft zurückziehen. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018