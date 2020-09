Auswärts um Meistertitel

Ried.Während das Verbandsliga-Team des TC Biblis die Tennis-Saison in der Verbandsliga bereits am vergangenen Sonntag beendet hat, steht für die zweite Garnitur in der Bezirksoberliga am Sonntag das wohl wichtigste Spiel der Runde an. In der Bezirksliga strebt die Vierer-Truppe des TC Bürstadt ebenfalls dem Aufstieg entgegen (beide Spiele Sonntag, ab 9 Uhr).

TC Nauheim – TC Biblis II

Zwei Spieltage vor dem Rundenende hat die zweite Bibliser Damengarnitur bislang alle Partien gewonnen. Dass der TCB dennoch nur auf dem zweiten Platz steht, liegt daran, dass Spitzenreiter Nauheim ein Spiel mehr absolviert hat.

Nun kommt es zum direkten Duell, das wohl über die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Gruppenliga entscheidet. „Für beide Teams ist das ein Aufstiegsspiel. Sollten wir verlieren, wird es noch mal eng. In den vergangenen Wochen haben wir schon sehr gut gespielt, aber jetzt zählt es. Ich drücke unseren Mädels die Daumen“, sagt Kapitänin Franziska Gabriel, die verhindert ist.

SVS Griesheim – TC Bürstadt

Der Bezirksliga-Vierer des TCB kann in Griesheim ebenfalls alles klar machen. Bei einem Auswärtssieg gegen den Tabellendritten wären die Bürstädterinnen Meister und steigen auf. „Auf den ersten beiden Positionen ist Griesheim sehr stark besetzt und könnte uns Probleme machen. Wobei die gemeldeten Spielerinnen noch gar nicht gespielt haben. Wir müssen dringend auf den hinteren Positionen punkten und dann unsere Stärken in den Doppeln ausspielen. Es wird ein spannendes Match werden“, sagt Kapitänin Celine Gebhardt. rago

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.09.2020