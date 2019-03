Auswärtsserie für Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim.Die Wochen der Wahrheit warten auf die Handballer des TV Groß-Rohrheim. Vier Auswärtsspiele in Folge stehen für den Bezirksoberliga-Spitzenreiter an und Trainer Sascha Holdefehr ist sich sicher: „Wenn wir danach immer noch ganz oben stehen, dann haben wir beste Chancen auf den Titel.“ Und obwohl die beiden jüngsten Heimspiele nur knapp mit einem Tor gegen Arheilgen (23:22) und Siedelsbrunn (32:31) gewonnen wurde, hat der TVG-Coach „ein gutes Gefühl“ vor dem schweren Auswärtsspiel morgen bei der Tvgg Lorsch.

Holdefehr warnt

„Natürlich ist Lorsch stark und steht nicht umsonst auf Platz fünf. Aber ich denke schon, dass wir wieder den Hebel umlegen und unser Potenzial abrufen können“, so Holdefehr, der allerdings auch warnt: „So leicht wie beim 36:30-Heimsieg in der Hinrunde wird es nicht werden. Für Lorsch ist es das Spiel des Jahres. Sie werden alles geben, um dieses Derby zu gewinnen und den Spitzenreiter zu schlagen. Aber auch spielerisch ist das eine richtig gute Truppe, die Dennis Rybakov dort beisammen hat. Nicht umsonst haben sie auch schon gegen Langen gewonnen und damit den damaligen Spitzenreiter gestürzt.“

Holdefehr sieht Pascal Kärchner und Jannik Schwöbel im Rückraum als „brandgefährlich im Eins-gegen-Eins“ und Nils Bohrer als den „klassischen Shooter“ mit einem Gardemaß von zwei Meter. „Lorsch ist auch in der Breite gut aufgestellt. Wenn man aber dieses Rückraumtrio gut annimmt, dann ist das die halbe Miete“, will der TVG-Trainer den Schwerpunkt auf die Defensive legen. Im Angriff soll im Gegensatz zum vergangenen Spiel gegen Arheilgen wieder die Effektivität steigen. „Wir müssen unsere Chancen reinmachen“, so die einfache Ansage Holdefehrs, die aber so oft so schwer umzusetzen ist. „Ich will aber nicht den Gegner zu stark reden. Fakt ist: Wir fahren als Tabellenführer zu einem Derby und wollen dort die Punkte mitnehmen“, betont der Groß-Rohrheimer Coach.

Personell sieht es bei den Ried-Handballern ganz gut aus. Lediglich drei Fragezeichen sieht Holdefehr: Manuel Kohl hat nach wie vor Probleme mit seinem Knie, hat aber trainiert und will auch spielen. „Endgültig grünes Licht gibt es aber noch nicht“, so der Trainer. Fabian Olf laboriert an einer Fußblessur, sollte aber ebenso mit dabei sein wie Andreas Ochs, der muskuläre Probleme im Oberschenkel hat. „Ich hoffe schon, dass letztlich alles an Bord sind. Klarheit wird es aber erst kurzfristig geben“, erklärt Holdefehr.

Rybakov bangt um Kärchner

Auch sein Gegenüber, Lorschs Trainer Dennis Rybakov hat noch Baustellen im Kader: Kärchner fehlte am vergangenen Wochenende, „was schon eine deutliche Schwächung war“, so der Übungsleiter der Klosterstädter. Einen großen Vorteil sieht der frühere Bundesliga-Torjäger in der Tabellenkonstellation: „Wir haben unser Soll als Aufsteiger schon mehr als erfüllt und können ganz locker an diese Aufgabe herangehen. Der Druck liegt eindeutig auf Seiten Groß-Rohrheims.“ me

