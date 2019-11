Autopanne stoppt Bürstadt II

Bürstadt.Der TTC Biebrich hat sich einmal mehr als Angstgegner des ersten Tischtennis-Damenteams des TV Bürstadt in der Hessenliga Süd-West entpuppt. Mit einer 3:8-Niederlage im Gepäck traten die TVB-Damen die Heimreise aus dem Wiesbadener Stadtteil an.

„Da unsere Spitzenspielerin Lea Höfle wegen eines privaten Termins fehlte, waren die Vorzeichen nicht so gut“, merkte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger an: „Ihr Ausfall hat uns geschwächt, aber natürlich kann das Spiel auch anders starten.“ Das TVB-Spitzendoppel Celine Plischka/Laura Wunder verlor mit 5:11 im fünften Satz, Laura Rosenberger/Fabienne Zorn verspielten im zweiten Satz einen Vorsprung und unterlagen in vier Durchgängen – schon stand es 0:2.

In der Einzelphase wurde es deutlich, fünf von neun Partien waren nach drei Sätzen beendet. Für Bürstadt punkteten Laura Rosenberger, Wunder und Zorn. „Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum Biebrich zum Saisonstart so viele Punkte liegen gelassen hat. Gegen uns war die Mannschaft komplett, das ist nicht immer der Fall“, erkannte Frank Rosenberger „neidlos“ an, dass „Biebrich eine gute Leistung gezeigt hat. Unseren Damen kann ich keinen Vorwurf machen“.

Ordentliche Ausbeute

Als Fünfter mit 5:5 Punkten steht der Fast-Absteiger der vergangenen Saison dennoch ordentlich da. Bis zum nächsten Punktgewinn könnte es allerdings dauern. Am Sonntag (13 Uhr) empfangen Bürstadts Hessenliga-Damen den Tabellenzweiten TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt, der 6:2 Zähler aufweist. „Das ist neben Langen III der absolute Top-Favorit in dieser Klasse. Mit Ursula Luh-Fleischer, die vom Oberligisten Blau-Weiß Münster II kam, verfügt GSW über eine Top-Spielerin, gegen die wir in der Vergangenheit nie punkten konnten“, stellt sich Rosenberger auf ein „schweres Unterfangen“ ein. Immerhin kann der TVB wieder auf Höfle setzen.

Das Bezirksoberliga-Gastspiel des TV Bürstadt II bei der Reserve des TSV Höchst fiel kurzfristig aus. „Unsere Mannschaft hatte auf dem Weg eine Autopanne“, erklärte Rosenberger. Der Nachholtermin steht noch nicht fest. Am Sonntag (13 Uhr) hat der Dritte, der 5:1 Punkte aufweist, den Zweiten TTC Pfungstadt (6:0 Punkte) zu Gast. „Pfungstadt ist da oben anzusiedeln und der Favorit. Aber warum sollte keine Überraschung möglich sein“, gibt sich Rosenberger angriffslustig.

Eine bitteres 6:8 kassierte Bürstadts drittes Damenteam im Bezirksliga-Heimspiel gegen den Drittletzten Ober-Mumbach. Für den Aufsteiger war es die fünfte Niederlage im fünften Spiel – und bereits das dritte 6:8. cpa

